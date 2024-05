Un informe realizado por el portal inmobiliario, Plusvalía, analiza los patrones de búsqueda de los usuarios del sitio y registra que las búsquedas para la adquisición en Quito son mayores que las de alquiler, como sucedía históricamente. Sin embargo, en 2020 y 2021 a raíz de la pandemia, estos patrones cambiaron y las búsquedas de alquiler llegaron a representar el 51% de la demanda. Actualmente, la proporción de búsquedas de compra se ha estabilizado, aunque no alcanza el promedio histórico del 55%.





El estudio se divide en tres zonas relevantes de Quito: Este, Centro y Oeste, de donde se toman los datos para reflejar el comportamiento de la demanda en cuanto a la compra de bienes inmuebles.









En el primer trimestre de 2024, la zona oeste es la que representa la mayor participación de búsquedas para la adquisición (60%), mientras que el 40% restante busca alquiler. En la zona centro el porcentaje de compra es del 52% y en el este es del 50%.









Demanda de venta según tipo de propiedad





Si bien en 2018 las búsquedas de casas representaban entre el 50% y el 55% del total de adquisiciones, en mayo de 2020, esta cifra se redujo al 44% y se mantiene estable desde entonces. Por otro lado, la demanda de terrenos ha estado en declive desde 2020, cayendo del 30% al 22% de las búsquedas totales. En contraste, la demanda de departamentos ha mostrado un crecimiento leve desde finales de 2021, alcanzando actualmente el 35% del total.





Se modifica el patrón de demanda según tipo de propiedad en todas las zonas. Los departamentos son los activos más escasos para la compra en relación a la demanda, cuando hace un año atrás lo eran las casas. Actualmente, las casas reciben entre 8% y 17% menor demanda que los avisos de departamento.





En la zona Centro es donde menos se demandan terrenos. Reciben 33% menor demanda que los avisos de departamento. Por el contrario, la zona Oeste es donde más se demandan terrenos, con una presión de demanda apenas 10% menor que los avisos de departamentos. En Este la demanda de terrenos retrocede en el primer trimestre del año y reciben 30% menor demanda que los departamentos, cuando hace un año atrás recibían 40% mayor demanda.





Los departamentos de tres habitaciones continúan siendo los más demandados.





En general, las unidades de 3 habitaciones reciben menos demanda, en 2018 eran el 58% de las búsquedas y actualmente representan el 49% del total. En contrapartida, crece la demanda de las unidades más chicas: las búsquedas de monoambientes representan el 24% del total, las unidades de 1 y de 2 habitaciones representan 10% y 16% del total respectivamente.





En la zona este cambia la estructura de demanda, allí las unidades de 2 habitaciones son las de mayor presión de demanda, cuando hace un año atrás lo eran las unidades de 1 habitación. Cae la presión de demanda de monoambientes y unidades de 3 habitaciones.





En la zona centro la demanda de unidades de 1 y 2 habitaciones es similar. La demanda de unidades monoambientes cae y es mínima, reciben un 58% menor presión de demanda que las unidades de una habitación.





En la zona Oeste la presión de demanda crece en todos los segmentos respecto a un año atrás. Las unidades de una habitación son las de mayor presión de demanda.





Presión de demanda según precio





En la zona oeste, se observa un notable cambio en la dinámica de demanda inmobiliaria. Las unidades con precios inferiores a US$ 100.000 están experimentando la mayor presión de demanda en comparación con los departamentos en el rango de US$ 100.000 a 175.000. Lo segundo más buscado son las propiedades valuadas entre US$ 250.000 y 350.000 que históricamente era uno de los segmentos de menor demanda.





Tanto en las zonas Centro como Este, las unidades con precios inferiores a US$ 100.000 continúan siendo las más demandadas. Por otro lado, las unidades con precios superiores a US$ 250.000 son las menos demandadas, con una presión de demanda entre un 38% y un 48% menor que las unidades del segmento intermedio.





Dentro de la muestra, Pifo es la zona con mayor presión de demanda por aviso publicado y Pomasqui en segundo lugar.