Como parte de su agenda cultural a nivel nacional, el Centro Ecuatoriano Norteamericano (CEN) presenta en Salinas el concierto “The Beatles On The Beach (Greatest Hits)”, junto a Maccaband.





Este evento, que promete ser un espacio de entretenimiento y homenaje a una de los grupos más icónicos en la historia de la música, tendrá lugar el viernes 10 de mayo de 2024, en el Salón Valdivia del Hotel Colón Salinas, de 19h30 a 20h30. El acceso será gratuito para el público de todas las edades, hasta completar el aforo máximo de 215 personas.





Maccaband, reconocida a nivel regional como una de las mejores bandas tributo de The Beatles, interpretará un amplio repertorio, con más de 20 éxitos musicales que han trascendido de generación en generación. Entre los más destacados estarán: I want to hold you hand, All my loving, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Here comes the sun, And I love her, Hey Jude, Come together, Twist and shout, y I saw her standing there.





De acuerdo con Deborah Chiriboga High, directora general del CEN, “A lo largo del año, realizamos diversos eventos culturales gratuitos para la ciudadanía, con el propósito de crear espacios de integración entre Ecuador y Estados Unidos.





En esta ocasión, y tras la enorme acogida que tuvo el último concierto de Maccaband impulsado por el CEN, hemos querido llegar a Santa Elena, esperando poder atraer a muchos fans de múltiples edades que la mítica banda The Beatles tiene en esta provincia”. Agrega que estos espacios de música en vivo constituyen un entretenimiento sano para las familias, que además las acerca al inglés, que es conocido por ser un idioma universal.





Con este tipo de eventos, el CEN sigue fomentando la cultura y apreciación de temas musicales interpretados en esta segunda lengua, reafirmando su misión de impulsar actividades artísticas de calidad en todo el Ecuador.