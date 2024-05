Sin duda el rol del sector corporativo en la vida profesional de nuevos talentos es clave, hacer frente a desafíos reales, mentorías personalizadas, oportunidades de innovación, adaptación a la cultura interna y más son algunos factores que hoy en día han impulsado a empresas a desarrollar programas de trainee, Seguros Equinoccial mantiene su programa Equitalento, el cual introduce a sus filas al 100% de sus jóvenes talentos y abrió su convocatoria desde el 06 de mayo.









En el Ecuador, existen normativas que regulan y promueven la contratación de jóvenes practicantes o sin experiencia laboral, fomentando la dinamización laboral; sin embargo, la aseguradora mantiene el programa aun antes de estas gracias a su compromiso con la academia y el país en general. Así, incluso la remuneración y beneficios están por encima del mercado.





Seguros Equinoccial ha diseñado una metodología clara y de acompañamiento estratégico basados en 70% - 20% - 10%, distribuida en: entrega de 3 proyectos claves para la compañía a lo largo de un año, asesoría y guía permanente por parte de 12 mentores anuales referentes del negocio con gran trayectoria en la empresa, seguimiento e inducción por parte del área de Talento Humano, rotación por áreas claves, entre otros, asegurando la calidad del proceso y su formación.





El proyecto de la aseguradora está enfocado a estudiantes que estén cursando los últimos semestres de las carreras de: Administración de Empresas, Finanzas, Economía, Marketing o carreras comerciales afines. Tendrá duración de 1 año para generar rotación por las áreas comerciales, técnicas, financieras y de operación.

En el top of mind de los jóvenes, los sectores de retail son los más reconocidos, por lo que, la aseguradora ha potencializado el objetivo y beneficios de este sector en la academia y en los jóvenes talentos gracias a varios acuerdos y convenios con las principales universidades de Quito.





A fin de potenciar la empleabilidad de los jóvenes, es esencial establecer una formación profesional y enseñanza permanente que respondan a la evolución de la demanda del mercado de trabajo, así como, programas de aprendizaje y otras medidas que combinen la formación con el empleo.





Durante la última convocatoria, uno de los trainees gracias a su gran desempeño ya ha sido promovido a una posición fija como suscriptor técnico, generando un cambio de contrato a fijo. “Ser parte del programa ha sido una experiencia transformadora para mí, me ha permitido conectar con la cultura de Seguros Equinoccial, una empresa de puertas abiertas dispuesta a innovar continuamente. Esta experiencia me ha brindado las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del mundo laboral actual.” Comento, Franco Gonzalez, Suscriptor Técnico Corporativo Jr, ex trainee de Seguros Equinoccial.





Según la tendencia de contrataciones que registró Adecco, empresa experta en Recursos Humanos, durante 2023 en las postulaciones de jóvenes de entre 18 y 26 años, las áreas con mayor demanda de mano de obra juvenil son: IT (innovación y tecnología), cargos comerciales/ventas, marketing digital, administración, promotoría e impulso de productos o servicios. Siendo el 28% de participación para las áreas comerciales.









María Sol Paladines, Gerente Senior de Talento Humano menciona que, “Estamos comprometidos a atraer, retener y desarrollar el talento joven. La empresa está comprometida a seguir diseñando proyectos desafiantes que estimulen el crecimiento profesional de los jóvenes y a fomentar habilidades de innovación, adaptación a nuestra cultura y excelencia en todos los aspectos de la organización”.





Seguros Equinoccial reafirma su compromiso con el desarrollo del talento joven en Ecuador, y a futuro continuará fortaleciendo sus alianzas con universidades a nivel nacional participando activamente en eventos de reclutamiento para atraer a los mejores talentos.