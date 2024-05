Desde finales del siglo XIX y principios del XX, gracias a su calidad y reputación, el cacao ha sido una importante fuente de ingresos para el Ecuador, y su relevancia en el desarrollo económico del país se ha venido consolidando progresivamente, logrando un sólido posicionamiento en mercados internacionales.





De hecho, este es uno de los principales productos de exportación no petroleros del Ecuador, lo cual fortalece el tejido económico y cultural del país en el largo plazo, generando empleo e ingresos para miles de productores en diferentes regiones.





“Recientemente, condiciones climáticas adversas y plagas generaron problemas en las cosechas de Ghana y Costa de Marfil, los principales productores de cacao en el mundo; eso tuvo como consecuencia un incremento en el precio mundial de este producto, beneficiando directamente a Ecuador, por el aumento de los ingresos de exportación”, explica Tania Aguirre, Gerente de Sucursal de Banco ProCredit.





Ante esta coyuntura, los empresarios y microempresarios cacaoteros ecuatorianos tienen varias alternativas para aprovechar esta situación, invertir en sus negocios y fortalecer su competitividad a nivel internacional. A continuación la experta de Banco ProCredit presenta algunas consideraciones para este fin, y expone 3 estrategias ideales para este sector.





Sobre el sector cacaotero en Ecuador





● Para que el negocio permita cumplir los objetivos a mediano y largo plazo, no basta apenas con tener ingresos. “Si no se tiene una planificación de inversión, es posible que se termine incurriendo en gastos que no aportan a ser más competitivos; por lo que hay que saber administrar el dinero, hacer un análisis de las metas y de cómo mejorar las operaciones”, comenta Aguirre. Mientras se toma esta decisión, los ingresos pueden ahorrarse en una cuenta bancaria que genere interés, o incluso en un depósito a plazo fijo.





● Muchos de estos proyectos productivos son de triple impacto; es decir que, no sólo generan desarrollo económico, sino que traen consigo el beneficio social y el cuidado del medio ambiente. “Este es un nicho particularmente interesante para entidades como Banco ProCredit, que busca promover el desarrollo sostenible del país”, asegura la gerente.





● Ecuador no está exento al cambio climático y, por lo tanto, su producción agrícola, incluida la cacaotera, también podría verse afectada en los próximos años, a menos que se prepare y cuente con infraestructura resiliente como sistemas de riego eficientes, energías alternativas, centros de acopio, entre otros. “Si bien como país tenemos una gran oportunidad para abrirnos paso en nuevos mercados, resulta esencial tecnificar la producción y articular esfuerzos con diferentes organizaciones, para garantizar el cumplimiento de estándares de calidad que cada vez serán más exigentes”, manifiesta la experta de Banco ProCredit.









Estrategias para potenciar el negocio





● El boom que vive el sector cacaotero supone una oportunidad para planificar y proyectar el negocio a mediano y largo plazo, aprovechando todo su potencial. En ese sentido, la representante de Banco ProCredit brinda las siguientes recomendaciones:





1. Invertir en infraestructura. Más allá de la necesidad de que las autoridades competentes destinen recursos a la mejora de la infraestructura y tecnología en las regiones productoras de cacao, desde el sector privado las empresas pueden invertir en tener instalaciones de procesamiento modernas y sistemas de riego más eficientes.





O, por ejemplo, si el giro del negocio ha sido la venta de cacao en baba o fresco, se podría analizar la inversión en maquinaria de secado del grano, o incluso pagar deudas. “Banco ProCredit cuenta con opciones de financiamiento preferenciales si se busca invertir en tecnología más eficaz, energías renovables o ecológicas; y ofrece asesoría especializada en estos proyectos”, indica Aguirre.





2. Promover la sostenibilidad. Ecuador podría destacar su compromiso con la producción de cacao sostenible y de calidad, lo que atraería a consumidores conscientes del medio ambiente y dispuestos a pagar más por productos producidos de manera responsable. A decir de la experta, la Certificación de Buenas Prácticas Agrícolas, de comercio justo o de apoyo ambiental también podrían ser estrategias efectivas para diferenciar los productos ecuatorianos en el mercado internacional.





3. Diversificar. Generar la industrialización a pequeña y mediana escala del cacao es una buena alternativa para ganar mayor demanda del grano. “Con el cacao se pueden hacer productos de belleza o incluso potenciar el turismo cacaotero, que incluya tours por plantaciones, experiencias de degustación de chocolate y festivales cacaoteros”, resalta la especialista de Banco ProCredit, quien enfatiza que además de generar interés en el producto, esto también se traducirá en ingresos adicionales para las comunidades locales.









Este tipo de estrategias no solo permitirán que Ecuador se mantenga en el radar de inversionistas en todo el mundo, sino que, con el respaldo de entidades como Banco ProCredit, facilitará a los productores una sólida rentabilidad financiera, articulada con la conservación natural y el bienestar de las poblaciones aledañas.