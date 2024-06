Anualmente, los accidentes de tráfico causan alrededor de 1,3 millones de muertes y dejan entre 20 y 50 millones de heridos en todo el mundo. A pesar de los esfuerzos globales, se espera que los accidentes aumenten en países de ingresos bajos y medios.





En Ecuador, en 2022 hubo más de 21 mil accidentes que provocaron 19.006 heridos y 2.202 muertes. Aproximadamente el 75% de estos accidentes se debe a comportamientos de conducción riesgosos, incluyendo exceso de velocidad, conducción bajo influencia de sustancias, fatiga, incumplimiento de leyes de tránsito, no uso del cinturón de seguridad y conducción distraída.





El artículo Understanding the factors contributing to unsafe driving practices in an urban setting in Ecuador publicado en Advances in Transportation Studies, aborda el tema de los accidentes de tráfico en Ecuador. El informe se centra en el análisis de comportamientos riesgosos al conducir, como el no uso del cinturón de seguridad y las distracciones por el uso de celulares.





Los datos se recopilaron mediante la metodología de observación realizada por expertos de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) a conductores en la ciudad de Loja, centrándose en el cumplimiento del uso del cinturón de seguridad y las distracciones causadas por el uso del teléfono celular mientras se conduce.





El estudio clasificó a los conductores en cuatro condiciones: 1) sin cinturón de seguridad, distraído; 2) sin cinturón de seguridad, no distraído; 3) con cinturón de seguridad, distraído y 4) con cinturón de seguridad, no distraído.





Los resultados mostraron que el incumplimiento del uso del cinturón de seguridad y las distracciones eran mayores los lunes, y los conductores que iban solos eran más propensos a tener comportamientos riesgosos. El cumplimiento aumentó cuando los conductores y los pasajeros eran adultos mayores o cuando transportaban a varios pasajeros.





Los taxis y vehículos privados que circulaban alejados del centro de la ciudad mostraron un comportamiento menos riesgoso, mientras que los vehículos de empresas/instituciones tenían un mayor incumplimiento en el uso del cinturón de seguridad.





El estudio enfatiza en la importancia de implementar leyes que exijan el uso del cinturón de seguridad y prohíban el uso del teléfono celular mientras se conduce, junto con campañas educativas.





Además, señala que se debe diseñar intervenciones específicas basadas sobre los factores que influyen en el uso del cinturón de seguridad y la conducción distraída para promover prácticas más seguras.





Esta investigación proporciona valiosas perspectivas sobre los factores que contribuyen al comportamiento de conducción riesgoso en un contexto urbano ecuatoriano, destacando la necesidad de estrategias integrales para mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes y lesiones causados por prácticas inseguras.