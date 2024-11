José Luís González CEO de CN; David Zendejas Commercial Director; Javier Basulto Logistics Director; junto a los nuevos talentos.

Cervecería Nacional, empresa comprometida con la promoción del empleo joven, ha incorporado a 30 jóvenes estudiantes y graduados universitarios, quienes fueron seleccionados en el marco de la séptima edición del "Programa de Talentos", una iniciativa que busca atraer y desarrollar el mejor talento joven ecuatoriano. Los nuevos colaboradores de la organización disfrutarán de más de 150 beneficios que ofrece la empresa.





Desde 2018, Cervecería Nacional ha impulsado el "Programa de Talentos", recibiendo anualmente alrededor de 8.000 postulantes, estudiantes y graduados universitarios interesados en adquirir conocimientos y potenciar sus carreras profesionales. En esta séptima edición, los programas de Talentos Logísticos, Talentos Comerciales, Graduate Management Trainee (GMT), Supply Trainee, Finance Talent y Beer Interns recibieron alrededor de 17.000 aplicaciones.





Durante el proceso de selección, los participantes enfrentaron cuatro etapas diseñadas para evaluar sus conocimientos y habilidades:

Etapa de Evaluación: Los aplicantes pasaron por pruebas cognitivas, técnicas y entrevistas con el equipo de recursos humanos.

Casos de Negocio: Los candidatos resolvieron casos reales del área, demostrando sus destrezas al plantear soluciones y respuestas a escenarios hipotéticos.

Retos en Campo: Los candidatos visitaron establecimientos del canal tradicional de la compañía, como tiendas de barrio, para medir y aplicar sus habilidades blandas, tales como la escucha activan, el trabajo en equipo, la creatividad, la resiliencia y la resolución de problemas.

Panel Final: En esta etapa, el CEO y varios directores de Cervecería Nacional participaron en una sesión de preguntas y respuestas para conocer las experiencias y análisis de los candidatos sobre casos reales.

“Estoy muy contenta por la oportunidad de haber participado en este proceso. Cada etapa me permitió aprender y crecer, y me preparó para enfrentar los desafíos futuros. Agradezco a Cervecería Nacional por brindarme esta oportunidad y por el apoyo y orientación a lo largo del camino. Este proceso no solo ha sido un trampolín para mi desarrollo profesional, sino también una experiencia valoraré por siempre” Doménica Núñez, GMT 2024.





"En Cervecería Nacional, potenciamos el talento de todos nuestros colaboradores, reconociendo que cada uno posee habilidades únicas. Nuestros procesos de selección van más allá de los criterios convencionales; nos esforzamos por crear experiencias que impulsen el desarrollo humano y profesional. En esta edición encontramos talentos extraordinarios que, sin duda, llegarán muy lejos. En CN creemos firmemente que, con las herramientas necesarias y el correcto impulso, los jóvenes pueden alcanzar grandes metas", comentó Olga Barreiro, directora de Talento Humano de Cervecería Nacional.





A través de esta iniciativa, graduados universitarios de carreras comerciales, marketing, administrativas o afines, enriquecerán su talento mediante capacitaciones, entrenamientos y experiencias significativas guiadas por mentores con gran experiencia. Este enfoque integral asegura que los jóvenes profesionales mejoren tanto sus habilidades blandas como sus habilidades técnicas, preparándolos para una exitosa carrera profesional.





Acerca de Cervecería Nacional





Cervecería Nacional es una compañía ecuatoriana con más de 134 años de trayectoria y de aporte al desarrollo económico y social del país. Su cadena de valor está compuesta por más de 130 mil familias ecuatorianas, más de 2 mil empleos directos y 6 mil empleos indirectos. Desde 2016, es orgullosamente parte del grupo AB InBev, con más de 600 años de tradición y legado cervecero, ofreciendo a los consumidores ecuatorianos la oportunidad de disfrutar una amplia variedad de bebidas y cervezas, desde las marcas tradicionales preferidas en el Ecuador Pilsener, Pilsener Light, Club Premium y Nuestra Siembra, así como las marcas emblemáticas globales Stella Artois, Budweiser, Corona Extra, Beck’s, Michelob Ultra y sus refrescos Pony Malta y Agua Manantial.