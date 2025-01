integrantes del Ensamble de Cámara “Armonía” bajo la dirección del maestro Patricio Jaramillo El concierto, protagonizado por el Ensamble de Cámara "Armonía", tendrá lugar el martes 10 de diciembre de 19h00 a 20h30, en el auditorio de la sede CEN en Quito, ubicado en la Av. Amazonas y La Prensa.

Con el objetivo de celebrar la época más esperada del año, el Centro Ecuatoriano Norteamericano (CEN) invita al concierto "Navidad en Familia", que tendrá lugar el martes 10 de diciembre de 19h00 a 20h30, en el auditorio de su sede en Quito, ubicado en la Av. Amazonas y La Prensa, antiguo aeropuerto Mariscal Sucre. El evento contará con la participación del Ensamble de Cámara "Armonía", dirigido por el maestro Patricio Jaramillo e integrado por destacados músicos con una trayectoria de más de 20 años. La entrada es gratuita y el aforo es limitado a 150 personas, por lo que se recomienda llegar con anticipación.





Entre los experimentados músicos destacan Nelly Rivas y Bruno Briones en el violín; Christian Jaramillo en la percusión; Omar Miranda en la viola; Gabriel Jimbo en el violoncello; Martín Salazar en el bajo eléctrico; Patricio Jaramillo en la dirección y Lady Ojeda como cantante. Juntos, interpretarán un repertorio que combina villancicos tradicionales y modernos, como “A Christmas Festival”, "Noche de Paz", "Blanca Navidad", "Feliz Navidad", “⁠Rockin’ Around The Christmas Tree”, "Last Christmas", entre otros.





La directora general del CEN, Deborah Chiriboga High, enfatizó el propósito de este evento: “Queremos ofrecer a las familias de Quito y sus alrededores una oportunidad para reunirse, disfrutar de la música y celebrar juntos el espíritu navideño. La música tiene la capacidad de unirnos y recordarnos la importancia de los valores que nos conectan durante esta temporada. Creemos que estos talentosos músicos despertarán con su arte el regocijo de estas Fiestas entre los presentes”.





El CEN continúa con su misión de realizar eventos culturales por todo el país. En esta ocasión la iniciativa artística será en Quito, en el marco de las festividades de la capital.





Con este concierto, el CEN reafirma su papel de realizar espectáculos de gran nivel, en los que se invita a apreciar la música navideña en un formato distinto, con la participación de un ensamble de cámara que permitirá la integración comunitaria.