







Los bosques húmedos del noroccidente de Quito continúan revelando especies desconocidas para la ciencia. Investigaciones botánicas realizadas en la Reserva Mashpi–Tayra permitieron identificar y describir una nueva especie de planta: Xanthosoma quitensis, perteneciente a la familia Araceae, el mismo grupo botánico que incluye a los anturios y filodendros.





La especie fue descubierta por el botánico ecuatoriano Ricardo Zambrano Cevallos, del Jardín Botánico de Quito, en colaboración con el reconocido especialista en aráceas Thomas B. Croat, del Missouri Botanical Garden de Estados Unidos. Tras comparar las plantas observadas en Mashpi con ejemplares de herbarios y con especies previamente descritas del género Xanthosoma, los investigadores confirmaron que se trataba de una especie hasta ahora desconocida.





Xanthosoma quitensis es una planta terrestre pequeña que crece en el sotobosque húmedo del bosque montano. Sus hojas son sagitadas, con lóbulos basales bien definidos y presenta la inflorescencia típica de las aráceas: una espata que envuelve al espádice. En esta especie, el tubo de la espata es verde por fuera, pero presenta un llamativo color violeta oscuro en su interior, mientras que la zona femenina del espádice es de color naranja brillante.





Como ocurre en muchas aráceas tropicales, su polinización está asociada a escarabajos. Durante la tarde y las primeras horas de la noche, la inflorescencia libera una fragancia con notas mentoladas y cítricas que atrae a estos insectos, los cuales participan en su proceso de polinización.





El nombre quitensis hace referencia al Distrito Metropolitano de Quito, territorio donde se encuentra la localidad tipo de la especie. Hasta ahora, Xanthosoma quitensis solo se conoce en la Reserva Mashpi–Tayra, en el noroccidente de Pichincha.





Debido a su distribución restringida, la especie se considera En Peligro, ya que actualmente se conoce únicamente en esta localidad. Aunque la población se encuentra dentro de una reserva protegida, el paisaje circundante enfrenta presiones como la deforestación, la minería y la expansión agrícola, entre otras actividades que pueden afectar la calidad del hábitat.





El descubrimiento también amplía el conocimiento sobre la diversidad del género en el país. Con esta nueva especie, Ecuador cuenta actualmente con 53 especies de Xanthosoma, de las cuales 32 son endémicas, lo que confirma al país como uno de los centros más importantes de diversidad para este grupo de plantas en el Neotrópico.





Para Mashpi Lodge, este hallazgo tiene un significado especial: con Xanthosoma quitensis se alcanza la especie número 25 descrita para la ciencia en la Reserva Mashpi–Tayra desde la apertura del lodge, un reflejo del extraordinario valor biológico del Chocó Andino ecuatoriano y del papel que cumple la investigación científica en su conservación.





Hallazgos como este demuestran que los bosques del Chocó Andino, incluso en territorios relativamente cercanos a la ciudad de Quito, aún albergan especies que permanecen desconocidas para la ciencia y subrayan la importancia de continuar investigando y conservando estos ecosistemas únicos.