En los últimos años, han surgido dietas que promueven la eliminación del desayuno como estrategia para perder peso o mejorar la salud. Sin embargo, la evidencia científica sugiere que el desayuno es fundamental para el rendimiento cognitivo, el metabolismo y el bienestar general. En este artículo, revisaremos los beneficios de la primera comida del día, con el objetivo de desmitificar algunas dietas que lo eliminan, con un enfoque en los estudiantes, al cumplir un rol clave en esta etapa de la vida. En los últimos años, han surgido dietas que promueven la eliminación del desayuno como estrategia para perder peso o mejorar la salud. Sin embargo, la evidencia científica sugiere que el desayuno es fundamental para el rendimiento cognitivo, el metabolismo y el bienestar general. En este artículo, revisaremos los beneficios de la primera comida del día, con el objetivo de desmitificar algunas dietas que lo eliminan, con un enfoque en los estudiantes, al cumplir un rol clave en esta etapa de la vida.





“El desayuno es la comida más importante del día, ya que es el primer alimento que recibe el cuerpo tras varias horas de ayuno nocturno. Representa la primera carga de energía para el adecuado rendimiento físico e intelectual del organismo. La consecuencia de no desayunar en los estudiantes puede reducir el rendimiento cognitivo y seguramente el estudiante va a experimentar un bajo rendimiento energético e intelectual”, explica Ana Altamirano, nutricionista de Vita Alimentos.





¿Cómo actúa el desayuno en el organismo?

Es la primera carga de energía que rompe el ayuno nocturno.

Influye en el hambre/saciedad durante todo el día.

Provee de glucosa al cuerpo que además de dar energía también es el alimento de las neuronas, células importantes para el desempeño intelectual. Sin este nutriente que está presente en todos los hidratos de carbono, no se lograría una adecuada concentración y por consiguiente disminuirá la energía y se producirá debilidad y sueño.

Mejora el rendimiento cognitivo: Un estudio publicado en la revista "Nutrición" encontró que el desayuno mejora la atención, la memoria y la función ejecutiva (son actividades mentales complejas como planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar…) en estudiantes.

Regula el metabolismo: La investigación sugiere que el desayuno ayuda a regular el metabolismo y a prevenir el sobrepeso y la obesidad.

Proporciona energía y nutrientes esenciales: El desayuno es una oportunidad para consumir nutrientes esenciales, como carbohidratos complejos, proteínas y grasas saludables, que son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo.





¿Cuáles son las dietas que eliminan el desayuno?

Dieta 16:8: Esta dieta implica ayunar durante 16 horas y comer durante una ventana de 8 horas.

Dieta de ayuno intermitente: Se puede aplicar de diferentes maneras: días alternados en los que se consumen alimentos un día (24 horas) y, al siguiente, no se consume (ayuno total). También puede aplicarse en períodos más prolongados, no se come dos días de la semana y los otros cinco días restantes, sí.





¿Cómo afectan este tipo de dietas?

El ayuno intermitente en niños y jóvenes puede ser peligroso para su salud. “Al ser una etapa de desarrollo y crecimiento, la alimentación completa, equilibrada y regular es fundamental para alcanzar la formación plena de sus tejidos, huesos y órganos en general, así como el cumplimiento de procesos biológicos esenciales. La falta de una nutrición adecuada puede conducir a desórdenes alimenticios, cansancio, ansiedad y afectar el crecimiento muscular y cerebral, así como el desarrollo de otros órganos”, explica la nutricionista de Vita Alimentos.

“El ayuno intermitente no está recomendado en niños por varios factores, el principal a considerar es su desarrollo, neurodesarrollo y energía. Además, disminuye su relación con los alimentos en esta etapa tan crucial en donde ellos establecen sus hábitos para toda la vida, y por el contrario, si se siembran estas dietas de moda en niños podrían ocasionar trastornos en la alimentación conocidos como TCA o trastornos de la conducta alimentaria”, explica la Dra. Altamirano.

Los niños habitualmente tienen hambre cada 3 horas, ya que su metabolismo corre tan rápido por la demanda de su crecimiento y omitir una comida podría restar la oportunidad de ingresar a su organismo alimentos de calidad que aporten nutrientes para su desarrollo.





¿Cómo lograr un desayuno nutritivo?

Debe ser variado, es importante que cuente con todos los grupos de alimentos.

Equilibrado, considerando los tres macronutrientes (proteínas, grasas e hidratos de carbono) en sus respectivas proporciones.

Debe contener proteínas de alto valor biológico, es decir las que están presentes en lácteos, carnes y huevos, con el fin de asegurar los requerimientos de un día de proteína en al menos un 25%.

Debe ser suficiente en cantidad y calidad de los alimentos porque debe satisfacer las necesidades de energía y nutrientes de un niño, así como también su hambre.

Algo muy importante que se debe incluir en todos los desayunos es el consumo de fibra, ya que así se evitarán picos de azúcar en sangre durante el día además de mejorar la digestión y evitar el estreñimiento. La fibra está presente en las frutas enteras, granos y cereales integrales como la avena.

Además, debe incluir alimentos que aporten energía como los hidratos de carbono que están presentes en los lácteos, frutas y cereales, y también las grasas que de preferencia deben ser saludables como la mantequilla, ghee o aguacate.





El desayuno es una comida fundamental para la rutina estudiantil, ya que mejora el rendimiento cognitivo, regula el metabolismo y proporciona energía y nutrientes esenciales. Las dietas que eliminan el desayuno pueden tener efectos negativos en la salud y el bienestar. Se recomienda a los estudiantes ecuatorianos priorizar una alimentación equilibrada y completa, incluyendo un desayuno nutritivo, para apoyar su salud y rendimiento académico.