LLYC IDEAS, el Centro de Liderazgo a través del conocimiento de la firma global de Marketing y Corporate Affairs, acaba de lanzar Cómo navegar la era de la polarización, el número 41 de la revista UNO. Profesionales de la firma, académicos y periodistas analizan en 14 artículos el aumento global de la polarización y cómo afecta tanto a la sociedad como a las empresas.

Durante los últimos años, las sociedades se han fragmentado y polarizado más que en otras épocas. Cada vez somos más distintos, nuestras opiniones son más dispares y nos cuesta más ponernos de acuerdo sobre muchas cuestiones, sean o no políticas. Se trata de un fenómeno transversal y global que impacta de lleno en la actividad de las compañías y la reputación de las marcas. En consecuencia, estas deben intentar entender las raíces de la polarización y sus dinámicas; interpretarla y ver cómo operar en este contexto para defender a sus stakeholders, sus intereses y sus valores, mitigando los riesgos para la cohesión social y la democracia.

La publicación da un protagonismo especial a los datos. En concreto, a aquellos que permiten obtener las herramientas tecnológicas diseñadas por LLYC, basadas en big data, inteligencia artificial y modelos lingüísticos, que son fruto de una escucha activa de la conversación social.

La nueva entrega de UNO incluye una conversación del Socio y CEO Global de LLYC, Alejandro Romero, con Adriana Cisneros, CEO de Cisneros Group y presidenta de la Fundación Cisneros. Ambos hablan del liderazgo en un entorno polarizado y recuerdan los aprendizajes que nos dejaron dos figuras como José Antonio Llorente y Gustavo Cisneros, quienes siempre apostaron por el diálogo y el consenso,así como por la necesidad de tender puentes entre ideologías opuestas. Además, el número recoge una entrevista con Martin Baron, periodista y ex director de The Washington Post. En ella, Baron asegura que “la polarización siempre ha existido, pero existía sobre hechos verificados”. “Hoy la polarización muchas veces gira en torno a la autenticidad misma de los hechos. El periodismo tiene que seguir reinventándose. La gente acabará entendiendo la diferencia entre información verificada y no verificada”, afirma.

“Estamos viendo cómo las sociedades europeas y americanas están inmersas en una creciente polarización que afecta la discusión pública, tornando el ambiente más agresivo y conflictivo. En este contexto, las personas y empresas deben adaptarse a este nuevo contexto, manejando cuidadosamente su reputación y comunicación. La polarización se infiltra en todos los aspectos de la vida, afecta incluso a las estrategias de marketing y a la percepción de las marcas”, asegura en el prólogo Luisa García, Socia y Chief Operating Officer Global de LLYC.

El panel de expertos que ha colaborado en este número 41 de UNO está compuesto por Luis Miller, Científico Titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Patricia Fernández, psicóloga clínica en el Hospital Ramón y Cajal, y Martín Rodríguez Yebra, secretario de Redacción en el diario La Nación de Argentina.

Por parte de LLYC escriben Mike Houston, Socio y CEO de Estados Unidos; Miguel Lucas, Director Senior Global de Innovación; Yndira Marín, Directora de Operaciones para Estados Unidos; Pablo García Berdoy, Líder Asuntos Públicos Europa; Juan Carlos Gozzer Socio y CEO América Latina; Conceição Zagalo, Consejera de LLYC Portugal; Gemma Gutiérrez,Directora General de Marketing Solutions Europa; Sandra Ortiz, Directora Senior de Corporate Affairs y Desarrollo de Negocios en Perú y Ramón González Férriz, Consejero Editorial de la firma.

La artista visual Marisa Maestre vuelve a ilustrar las páginas de la revista UNO, deleitando al lector con esa combinación de arte y conocimiento que la definen.