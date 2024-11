The Bon Jovi Experience es la única banda tributo que ha sido invitada a compartir escenario con Jon Bon Jovi.

La banda originalmente se llamaba "By Jovi" y ha sido reconocida como la experiencia número uno y más leal a Bon Jovi en el mundo.

Es una gran oportunidad para disfrutar la esencia de Bon Jovi en vivo, una experiencia casi real que hace un verdadero homenaje a una leyenda del Rock.

¡El rock nunca estuvo tan vivo! Como lo pidieron miles de fans que podrán contar esta historia a sus nietos, The Bon Jovi Experience, la única banda tributo inglesa respaldada por la leyenda misma, Jon Bon Jovi, regresa a Ecuador para revolucionar nuevamente tus sentidos. Tres conciertos memorables e inolvidables te esperan en Guayaquil, Cuenca y Quito, donde vivirás en primera fila los himnos que definieron una generación. A partir del 11 de noviembre, se abrirá la preventa donde podrás beneficiarte de un 10% de descuento en tus entradas.





Desde su formación en 1994, The Bon Jovi Experience ha dedicado su pasión y talento a recrear fielmente la música y el espíritu de Bon Jovi. Con más 30 años de trayectoria, han cautivado a fans alrededor del mundo, consolidándose como la experiencia más auténtica y reconocida. Liderada por Tony Pearce, considerado por muchos el doble perfecto de Jon Bon Jovi, es la única banda tributo que ha compartido escenario con la leyenda misma del rock and roll. El grupo ha cosechado éxitos internacionales. En Ecuador, su última visita en septiembre fue un rotundo éxito, alcanzando tendencia en redes sociales y acumulando más de 15 millones de reproducciones, 170,000 compartidos y 660,000 'likes', lo que llevó a los promotores a organizar una nueva gira en el país de la mitad del mundo. Críticos y seguidores coinciden en que su espectáculo es una vivencia inigualable que captura la esencia vibrante del rock de los años 80 y 90.





Como parte de su exitosa gira mundial 2025, The Bon Jovi Experience aterrizará en Ecuador para ofrecer un espectáculo sin precedentes que promete ser el evento musical del año. Las presentaciones se llevarán a cabo:

19 de julio en Guayaquil (Centro Comercial El Dorado)

(Centro Comercial El Dorado) 24 de julio en Cuenca (Coliseo Jefferson Pérez)

(Coliseo Jefferson Pérez) 26 de julio en Quito (Arena Top Media Cumbayá)

Además, se ofrecen diferentes tipos de entradas para adaptarse a tus preferencias. Elige la experiencia que más te haga vibrar:

Legendary Golden Box: $110 más iva

$110 más iva Always Box: $85 más iva

$85 más iva It's My Life Silver: $60 más iva

Esta no es una invitación para corazones rotos, es una llamada a vivir una noche épica donde la magia del rock alcanzará su máxima expresión. La agrupación interpretará un repertorio completo de más de dos horas, abarcando los mayores éxitos de Bon Jovi como "Livin' On a Prayer," "Always," "It's My Life," "You Give Love a Bad Name," "Bad Medicine," "This Ain't a Love Song," "Thank You for Loving Me," "Never Say Goodbye" y muchos más. Con una producción renovada y una puesta en escena espectacular reinventada y nunca antes vista, este evento de 2025 promete electrizar al público con su energía arrolladora. La vivencia que te ofrece The Bon Jovi Experience captura perfectamente el espíritu y la pasión de Bon Jovi, ofreciendo una aventura artística y visual única que no querrás perderte.





The Bon Jovi Experience te invita a ser parte de esta experiencia musical inigualable que marcará un antes y un después en la escena musical de Ecuador. Es una oportunidad para revivir los himnos que han inspirado a generaciones y cantar a todo pulmón junto a la banda tributo más reconocida del mundo. Como expresó el mismísimo Jon Bon Jovi: “La mejor banda tributo a Bon Jovi que he visto jamás”.





Como diría el Captain Kidd, "Tu amor es como una mala medicina", y este concierto es la cura que necesitas. Te aseguramos que estos conciertos serán inolvidables y te prometemos un evento que te llevará al cielo, una pasión que te envolverá y de la que no querrás escapar.