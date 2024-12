Este año, Mall del Sol combina la magia de la Navidad con su compromiso social para recibir a más de 4 millones de visitantes en un ambiente lleno de alegría, sorpresas y solidaridad. Desde la Estación Mágica hasta iniciativas de responsabilidad social, el centro comercial más emblemático del país invita a grandes y pequeños a vivir una Navidad inolvidable. Este año, Mall del Sol combina la magia de la Navidad con su compromiso social para recibir a más de 4 millones de visitantes en un ambiente lleno de alegría, sorpresas y solidaridad. Desde la Estación Mágica hasta iniciativas de responsabilidad social, el centro comercial más emblemático del país invita a grandes y pequeños a vivir una Navidad inolvidable.





Mall del Sol ha preparado un viaje inolvidable que inicia con un recorrido en tren desde la Zona Bebemundo de la planta baja. Los vagones saldrán desde ahí para trasladar a los visitantes hacia la zona externa de Sukasa, donde vivirán la ilusión de esta época en la Estación Mágica, un espacio con más de 10 zonas navideñas y la tradicional casa de Papá Noel. Desde el Pueblo Encantado, hasta el mini mercado de emprendedores, esta será una ruta llena de sorpresas para todos. Esta mágica aventura se podrá disfrutar hasta el 24 de diciembre.





"En Mall del Sol queremos que todos vivan la verdadera Navidad y por eso, la Estación Mágica será un lugar para crear los momentos más inolvidables. Nuestro objetivo es que cada visitante, sin importar su edad, se llene del espíritu de esta época y viva experiencias que lo acerquen aún más a su familia y amigos, y qué mejor lugar que su centro comercial favorito”, menciona Sofía Naranjo, Gerente Comercial y Desarrollo Corporativo de Mobilsol.





Un compromiso solidario





En esta temporada, Mall del Sol reafirma su compromiso con la comunidad mediante iniciativas solidarias diseñadas para llevar alegría a quienes más lo necesitan. Este año se trabajará para recolectar 500 canastas oncológicas pediátricas. Los visitantes podrán ser parte de esta acción contribuyendo con la donación de productos esenciales como: Pediasure en polvo, suplementos Birm, pañales XXG, pañitos húmedos, protectores de cama, shampoo y desinfectante. Estas donaciones pueden depositarse en el ánfora ubicada en los exteriores de Megamaxi (pilar Happy) entre el 14 de diciembre y el 4 de enero. Las canastas oncológicas pediátricas serán entregadas el 6 de enero de 2025 a la Fundación Ser Feliz, que desde el 2012 brinda atención emocional, recreativa y lúdica a niños con cáncer en Guayaquil. Adicionalmente, el 16 de diciembre los beneficiarios de la Fundación vivirán un Tour Mágico por la Estación Mágica, de modo que puedan tener una experiencia inolvidable en Mall del Sol.





Además, el centro comercial ofrecerá una función especial para 100 personas de la Fundación Semillas de Amor, que apoya a niños, jóvenes y adultos mayores de sectores vulnerables, esto como un gesto que busca regalarles momentos de alegría y distracción.





Desenvuelve la Navidad





En esta época se desenvuelven no solamente regalos, se desenvuelve el amor en familia, los reencuentros con viejos amigos, el chocolate caliente y por supuesto, ¡se desenvuelven los premios de Mall del Sol!





Este año, el centro comercial sorteará 6 autos 0km. Hyundai All New Creta 4x2 año 2025. Para participar, los clientes deben registrar en la aplicación de Mall del Sol sus facturas de consumos realizados entre el 15 de noviembre de 2024 y el 5 de enero de 2026. Por cada $30, accederán a una oportunidad, mientras que al pagar con Diners Club, recibirán triple cupón. Además, podrán llevarse giftcards by Diners Club y órdenes de compra.





Día Diners

El 13 de diciembre vuelve el Día Diners en el que los clientes podrán comprar con descuentos y planes de financiamiento especiales. Estas compras también tienen el triple de oportunidades en el sorteo de los 6 autos 0km. Hyundai All New Creta 4x2 año 2025.





Concurso de coros “Clave de Sol”

Este encuentro de talentos será la plataforma de exhibición y reconocimiento de la música interpretada por los coros navideños de la ciudad para impulsar su desarrollo artístico y cultural. El Festival se llevará a cabo del 9 al 16 de diciembre de 2024 dentro de las instalaciones del centro comercial con la presentación diaria de tres coros entre las 10h00 a 12h00.





Desenvuelve la Navidad en Mall del Sol