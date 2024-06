Las vacaciones se acercan, a menudo entre junio y finales de septiembre. Por mucho que duren sus vacaciones, es de esperar que le brinden la oportunidad de relajarse y disfrutar de algo de tiempo libre. Pero para los neumáticos de coche, es un período en el que realmente comienza el trabajo duro.





Antes de partir de vacaciones, los conductores deben asegurarse de que sus neumáticos estén listos para las exigencias operativas que se avecinan.





El fabricante de neumáticos Continental advierte que los viajes largos a altas velocidades, así como una inflación insuficiente, pueden someterlos a una gran tensión. Por este motivo, los automovilistas deben realizar una revisión rápida de sus llantas.





Esto incluye ajustar la presión de los neumáticos a la carga del vehículo, comprobar la profundidad de la banda de rodadura y buscar signos de daños, como clavos o piedras incrustados. Los usuarios también deben inspeccionar meticulosamente los neumáticos de un coche de alquiler antes de llevárselo.





Los coches suelen llevar una carga mayor en los viajes de vacaciones, y la presión correcta de los neumáticos para este escenario se puede encontrar en el manual del propietario o en una etiqueta dentro de la tapa del depósito de combustible, en el pilar de la puerta o en la guantera. Aquí los usuarios encontrarán cifras para un vehículo cargado y vacío.





Mientras ajustan las presiones, los conductores también pueden comprobar si la banda de rodadura todavía tiene suficiente profundidad.





La profundidad mínima de la banda de rodadura es de 1,6 milímetros y los neumáticos deben cambiarse a más tardar cuando la banda de rodadura se acerque a este umbral.





También es fundamental no olvidar la rueda de repuesto (que ahorra espacio) al inflar los neumáticos. Los expertos de un taller local o de un distribuidor de neumáticos estarán encantados de ayudar a los conductores que no puedan o prefieran no realizar la comprobación ellos mismos o que tengan dudas sobre la aptitud para circular de sus neumáticos.





Los conductores que sigan estos consejos podrán emprender sus vacaciones de verano con la tranquilidad de saber que sus neumáticos están listos para el viaje.