Equipos ecuatorianos alcanzaron la fase global siendo la primera vez que un equipo ecuatoriano se mide en esta etapa.

En su novena versión, la Huawei ICT Competition ofrece a los jóvenes ecuatorianos la oportunidad de ir a China

Para Veronica Zuñiga y Karolina Rodriguez, estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional la Huawei ICT Competition fue mucho más que una competencia académica. Se convirtió en un viaje que expandió sus horizontes, los desafió profesionalmente y los impulsó a niveles que nunca imaginaron. Ahora, Huawei invita a estudiantes ecuatorianos de todo el país a inscribirse en una nueva edición de este concurso, que tiene el potencial de transformar la vida y el futuro profesional de quienes participan.

Con un enfoque en el desarrollo de habilidades tecnológicas y una experiencia global única, la Huawei ICT Competition abre inscripciones hasta el próximo 31 de diciembre de 2024. Los interesados pueden registrarse en el portal oficial de Huawei ICT Competition https://bit.ly/48Tq0Fw y elegir entre cuatro categorías disponibles: Redes de Telecomunicación, Nube, Computación e Innovación. Los participantes deben estar inscritos en una institución de educación superior ecuatoriana, ser mayores de edad y contar con conocimientos básicos en la categoría de su elección.

Más Que Una Competencia: Una Puerta a Oportunidades Únicas

Para Karolina, participar en el ICT Competition fue un impulso clave para definir su carrera. “Siempre me ha gustado las redes IP yo participe en la categoría de Network (redes) entonces decidí potenciar mi perfil y ver hasta donde podía llegar. La competencia me preparo super bien para saber más de tecnología, de las nuevas tendencias de Huawei, nos brindo plataformas educativas y trainings para potenciar nuestro perfil profesional”.

Veronica quién compitió junto a Karolina, rompen los mitos sobre las mujeres en la tecnología y también destaca como la competencia ha tenido un impacto positivo en su vida “Esta experiencia me abrió puertas, el mismo hecho de viajar fuera del país y ver la cantidad de tecnología que se esta manejando alrededor del mundo en comparación a la del país, te da una perspectiva de todo lo que se puede lograr, me ayudó muchísimo en el área profesional porque luego de la competencia, empecé a hacer pasantías en Huawei”

Etapas del Viaje: Desde Ecuador hasta Shenzhen, China

Examen Preliminar: La competencia comienza con un examen individual en las categorías de Redes de Telecomunicación, Nube y Computación; y los estudiantes con los mejores puntajes avanzan a la siguiente fase. Fase Nacional: Los estudiantes destacados se agrupan en equipos de al menos tres personas para representar a sus universidades en una prueba escrita. Aquí se seleccionan los equipos que avanzarán a la etapa regional. Fase Regional: Los equipos ganadores de la Fase Nacional compiten con sus pares de Perú, México, Brasil, Colombia y Chile en una competencia interregional que resalta el talento latinoamericano. Fase Global en Shenzhen, China: Los mejores equipos de la Fase Regional alcanzan la final global, que se lleva a cabo en la casa matriz de Huawei, en Shenzhen, China. Equipos ecuatorianos por primera vez alcanzaron esta fase en el último año, dejando en alto el nombre de Ecuador.

Este año, Huawei Ecuador lanza una novedad la categoría de Innovación, en el que los estudiantes deben inscribirse desde el inicio en equipos junto a un mentor, presentando un proyecto que resuelva una problemática social mediante el uso de tecnologías avanzadas. Esta modalidad busca inspirar a los participantes a aplicar su conocimiento técnico en beneficio de sus comunidades.

Transforma tu Futuro con la Huawei ICT Competition

La Huawei ICT Competition no es solo una prueba de conocimientos, sino un viaje que puede cambiar tu vida, impulsarte profesionalmente y abrirte puertas a un futuro global. “Inscríbanse no tengan miedo, no se subestimen, porque al inscribirte no pierdes nada, es más puedes ganar muchas cosas, mucha experiencia, conocer profesionales, el viajar a China fue algo increíble” concluye Veronica. Esa misma oportunidad está ahora al alcance de los jóvenes ecuatorianos.

“Con este programa, buscamos impulsar la educación mediante la colaboración con universidades, instituciones tecnológicas y empresas del sector, creando una plataforma global donde los estudiantes puedan desarrollar y fortalecer sus habilidades tecnológicas en un entorno internacional. Creemos en el talento ecuatoriano, por eso invitamos a todos los jóvenes a inscribirse, aprovechar esta oportunidad y descubrir hasta dónde pueden llegar, destacándose en el ámbito laboral y proyectando su carrera a un nivel internacional,” resalta Blanca Zhou, secretaria general de Huawei Colombia & Ecuador.