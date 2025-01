El estrés laboral no solo afecta a los individuos, sino también a la productividad global de las organizaciones, por ello, regalar experiencias de bienestar, y relajación como obsequios navideños demuestra el compromiso empresarial. Esta tendencia no solo busca premiar a los colaboradores, sino también mejorar su calidad de vida, fortalecer las relaciones laborales y promover un entorno más saludable. El estrés laboral no solo afecta a los individuos, sino también a la productividad global de las organizaciones, por ello, regalar experiencias de bienestar, y relajación como obsequios navideños demuestra el compromiso empresarial. Esta tendencia no solo busca premiar a los colaboradores, sino también mejorar su calidad de vida, fortalecer las relaciones laborales y promover un entorno más saludable.





Según una encuesta de Multitrabajos, el 79% de los trabajadores ecuatorianos sufren del síndrome de estrés crónico, causado por desequilibrio entre la vida laboral y personal, sobrecarga de trabajo y falta de reconocimiento. Ante esta realidad, Carla Cárdenas, sub gerente del Hotel Le Parc afirma que un 40% de sus visitantes son ejecutivos, quienes además de asistir por temas laborales, también acuden a sus áreas húmedas en busca de alivio al estrés y de un equilibrio físico y emocional.





El nivel de personalización de estas experiencias de cuidado, hace que sea un obsequio que realmente marque la diferencia. En el hotel pueden elegir desde, terapias personalizadas, tratamientos faciales y corporales, hasta masajes revitalizantes y de relajación profunda, menciona Carla Cárdenas.





Los beneficios de estos tratamientos están perfectamente alineados con el cuidado físico y emocional de los equipos, aspectos que las organizaciones consideran cada vez más prioritarios.

Reducción del estrés

Alivio de dolores crónicos

Fortalecimiento del sistema inmunológico

Mejora del estado de ánimo

Aumento de energía y reducción de la fatiga.

The SPA by Le Parc, ubicado en el centro financiero de la capital del Ecuador, ofrece una propuesta que combina salud, lujo, relajación y cuidado integral, convirtiéndose en el aliado perfecto para empresas que buscan destacar con un regalo significativo y transformador. Este año, consentir al personal no es solo una tendencia, es una inversión para cualquier organización.