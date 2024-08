Para la mayoría de los ecuatorianos y padres de familia que tienen a sus hijos en la etapa escolar, el regreso a clases resulta una preocupación, ya que trae consigo varios gastos como matrícula, uniformes, compra de lista de útiles y demás necesidades. Además, la especulación y el alza de los precios, provocan que muchos de los suministros escolares tengan un importante aumento en sus precios.





“En estos momentos, es indispensable que los padres de familia busquemos alternativas para ahorrar y que nuestra salud financiera no se vea afectada, por ello es tan importante partir de una base y saber lo que podemos destinar para este tipo de gastos y cumplir nuestro objetivo", señala el especialista Esteban Correa, subgerente Comercial de Andalucía.





Tips para proteger su presupuesto durante el regreso a clases:





1. Defina un valor o cantidad de dinero: El primer paso es identificar cuál es la cantidad de dinero que usted puede destinar para esta situación y partir con un presupuesto inicial, “si recibe un décimo, aproveche y no se salga de este presupuesto, si no es el caso, defina un monto con el que pueda cubrir estos gastos y si no cuenta con el dinero suficiente, marque un valor que pueda pagar mediante crédito y no difiera a muchos meses, cumpliendo con sus cuotas a tiempo”, resalta el especialista.





2. Arme su presupuesto: La clave es ceñirse lo mejor posible al valor que marcó como su presupuesto y partir de la lista de útiles de su hijo/a. También es recomendable, en el mejor de los casos, echar un vistazo a los gastos del año pasado, e ir almacenando las facturas de las compras de todo lo que compre este año, con la idea de ir llevando un control. Ya con un estimado más aterrizado, le será más fácil crear una lista de precios y ver alternativas de compra más reales.





3. Conviértase en un experto en reciclaje: Algo fundamental a la hora de ahorrar es evitar gastos innecesarios, además, qué mejor alternativa, si de esta manera contribuimos al planeta y no causamos más contaminación, muchas veces compramos tantas cosas innecesarias que no se terminan usando nunca y van a la basura.





Revise muy bien los materiales que compró el año pasado y que estén en buen estado para poder volver a usarse, tales como cuadernos, pinturas, lápices, resmas de papel sobrantes, etc. Todo suma y nos evita un gasto. Así los niños también aprenderán a reusar y a no comprar cosas innecesarias.





4. Compare precios: Opte por revisar en línea, o visitar personalmente varias tiendas de artículos escolares y elegir las mejores opciones de compras, con precios más accesibles.





5. Compre al por mayor: Por lo general, esta elección casi siempre resulta más económica y es una gran solución si tiene varios hijos en los que pueda dividir las provisiones. Si esta no es una opción para usted, una recomendación excelente puede ser coordinar con varios padres de familia y dividir los gastos.





6. Realice compras inteligentes: Analice cuáles serían los materiales que podría prescindir y que no son estrictamente necesarios, de acuerdo a su fondo o presupuesto que tiene para esto, consulte con los profesores qué artículos no son esenciales.





7. Haga sus compras con anticipación: Mientras más se acerca la temporada de regreso a clases, los precios tienden a subir, debido al incremento en la demanda. Evite las compras de último momento, más bien tómese el tiempo y hágalo de manera relajada.





8. Aproveche las ofertas: En la actualidad, este tipo de ofertas se encuentran fácilmente vía online, vaya seleccionando sus “carritos de compra” a tiempo, optando por los mejores precios. También es importante elegir los artículos que acepten devoluciones, arreglos o reclamos, principalmente los electrónicos, garantizando la seguridad de su dinero.





9. Invierta en lugar de gastar: La última recomendación y la más importante es invertir en productos garantizados y de calidad. A veces hay artículos que al poco tiempo, ya no sirven y generan un doble gasto, al volver a comprarlos. Asegúrese de ir a lo seguro, por marcas reconocidas en el mercado.





10. ¡Sea previsto y ahorre! Planifique este tipo de gastos, con el mayor tiempo de anticipación posible, una alternativa puede ser reservar durante cada mes, el 10% de sus ingresos, ya sea en una cuenta adicional de ahorro, u otra opción puede ser “planificar el ahorro de manera programada, en la entidad financiera de su confianza, por ejemplo en Andalucía ofrecemos el servicio de Ahorro Programado, con la tasa de interés más baja del mercado del 10%, donde usted puede ir reservando poco a poco, ese dinero para la educación de sus hijos” explica Esteban. Esto hará que cuando haga compras, no pierda mucha liquidez, teniendo un fondo de reserva exclusivo para los útiles escolares.





Aplicar estos tips le van a ayudar a cuidar su bolsillo, tener una mejor administración, ser organizado y cuidar su salud financiera.