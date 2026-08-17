







Con una agenda de actividades, pasarelas de moda escolar, promociones y una amplia oferta de productos para el regreso a clases, Ciudad Comercial El Recreo acompañará a las familias quiteñas durante una de las épocas más importantes del año. Desde el mes de agosto hasta el 21 de septiembre, el centro comercial desarrollará su campaña Back to School, una iniciativa que busca facilitar las compras de niños, niñas, adolescentes, padres y representantes, al tiempo que convierte el regreso a clases en una experiencia para compartir en familia mediante actividades recreativas y espacios de entretenimiento.





Como parte de la programación, una de las principales actividades será la Pasarela Back to School Express, que se realizará el sábado 15 y el domingo 16, a las 16h00, frente a los locales participantes. Durante estos desfiles, las familias podrán conocer las últimas tendencias en uniformes, calzado, mochilas, accesorios y otros artículos disponibles en el centro comercial.Además, el viernes 28 de agosto, a las 16h00, se llevará a cabo "Back to School de Reko: Taller de Carátulas Divertidas", junto a Estuardo Sánchez, donde niñas y niños podrán personalizar sus materiales escolares de forma creativa.





La agenda se complementará con actividades gratuitas para visitantes de todas las edades, entre ellas BiblioRecreo, con clubes de lectura para niños y adultos mayores; Recreolovers: Lunch Saludables; bailoterapia; un club de running; talleres intergeneracionales para abuelos y nietos; jornadas de adopción de mascotas; conversatorios de bienestar, como "Mi refugio interior"; y otras experiencias recreativas pensadas para disfrutar en familia. La programación completa y los horarios de cada actividad podrán consultarse en www.ccelrecreo.com.





Durante la campaña, los locales participantes ofrecerán promociones especiales y descuentos en categorías vinculadas con el regreso a clases, entre ellas útiles escolares, uniformes, calzado, mochilas, tecnología y accesorios.





"Queremos acompañar a las familias durante el regreso a clases, facilitando sus compras y ofreciendo espacios donde padres e hijos puedan compartir y disfrutar juntos. Por eso, hemos preparado una campaña que reúne todo lo necesario para esta etapa con actividades pensadas para convertirla en una experiencia diferente”, señaló Marianela Berrazueta, administradora general de Ciudad Comercial El Recreo.





Con esta iniciativa, Ciudad Comercial El Recreo reafirma su compromiso de generar experiencias que van más allá de las compras y de consolidarse como un punto de encuentro de las familias del sur de Quito, mediante una propuesta que combina comercio, entretenimiento y actividades para compartir durante la temporada escolar.