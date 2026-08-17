



La industria de cruceros se consolida como una alternativa de empleabilidad internacional para profesionales ecuatorianos. A agosto de 2026, más de 2.500 personas se han registrado en la plataforma oficial de ISMBR Agency con el objetivo de acceder a oportunidades laborales a bordo de cruceros internacionales.





De este grupo, 32 profesionales ecuatorianos ya se encuentran trabajando a bordo de cruceros en aguas internacionales, mientras que más de 80 avanzan en procesos de entrevistas directas con reconocidas compañías navieras y alrededor de 50 se encuentran en etapas de documentación y tramitación de visas.





ISMBR Agency cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector marítimo internacional y mantiene operaciones en Brasil, Ecuador y Guatemala. En Ecuador, la agencia gestiona procesos de selección para Disney Cruise Line y mantiene una relación como Hiring Partner regional de Royal Caribbean International desde hace más de una década.





Las cifras registradas por ISMBR Agency hasta agosto de 2026 reflejan el creciente interés de los ecuatorianos por desarrollar una carrera profesional en la industria de cruceros:

Más de 2.500 candidatos registrados en la plataforma oficial.

506 candidatos en espera de una entrevista de evaluación inicial con ISMBR.

Más de 80 candidatos en espera de entrevistas directas con las compañías navieras.

50 profesionales en proceso de documentación y tramitación de visa marítima.

32 ecuatorianos actualmente embarcados y trabajando en cruceros internacionales.

Para la agencia, uno de los principales componentes de este modelo de empleabilidad es garantizar procesos formales y transparentes. En este sentido, ISMBR señala que sus procesos de reclutamiento se desarrollan bajo los principios establecidos por el Convenio sobre el Trabajo Marítimo (MLC, 2006) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece estándares para las condiciones laborales y de contratación de la gente de mar.





“El objetivo es conectar de manera ética y profesional el talento ecuatoriano con oportunidades reales en la industria marítima internacional. Un proceso de reclutamiento legítimo debe ser transparente y verificable, y los candidatos no deben pagar por acceder a una oportunidad laboral”, señala Marcos Antillón, Chief Operations Officer (COO) de ISMBR Agency.





El interés por trabajar en cruceros se extiende a distintas ciudades del país. De acuerdo con los registros institucionales actualizados a agosto de 2026, Quito concentra 123 candidatos y Guayaquil 52, seguidos por Ambato, con 15; Cuenca, con 11; y Riobamba, también con 11 postulantes.





La plataforma registra además candidatos de Ibarra, Otavalo, Latacunga, Loja, Daule y Santo Domingo, lo que evidencia que la búsqueda de oportunidades laborales internacionales no se limita a las principales ciudades del Ecuador.









Los empleos a bordo de cruceros permiten a los profesionales desarrollar experiencia en ambientes multiculturales y desempeñarse en equipos internacionales. Dependiendo de las condiciones del contrato y del cargo, los trabajadores reciben su remuneración en dólares estadounidenses y cuentan con alojamiento y alimentación proporcionados por la compañía naviera durante su permanencia a bordo.





La experiencia también puede contribuir al fortalecimiento del inglés profesional, así como al desarrollo de competencias vinculadas con servicio al cliente, hospitalidad, gastronomía, operaciones y otras áreas relacionadas con la industria turística y marítima.





Además, el trabajo a bordo ofrece la posibilidad de conocer distintos destinos internacionales y adquirir experiencia profesional en un entorno global.





Como parte de sus actividades de vinculación y reclutamiento, representantes de ISMBR Agency estarán presencialmente en Ecuador durante septiembre de 2026, en el marco de la Feria de Empleo de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).





Durante su visita, la agencia prevé mantener reuniones institucionales y espacios de orientación con estudiantes y profesionales interesados en conocer las oportunidades laborales disponibles en la industria de cruceros y los requisitos para participar en los procesos de selección.





ISMBR recomienda a las personas interesadas informarse únicamente a través de sus canales oficiales de reclutamiento y verificar la autenticidad de cualquier convocatoria antes de entregar documentación o información personal. Los procesos oficiales de postulación son gratuitos para los candidatos.