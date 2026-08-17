



Los juguetes fueron desarrollados junto a la marca ecuatoriana ALKU y tienen un enfoque en sostenibilidad y economía circular.

La colección incluye seis juguetes para perros y gatos y estará disponible en todas las tiendas de Mundo Mágico de la Mascota hasta agotar stock.

La categoría de juguetes para mascotas registra un crecimiento de 18% en Mundo Mágico de la Mascota.

Mundo Mágico de la Mascota lanza “Mundo Azul”, una colección de juguetes para perros y gatos desarrollada en alianza con la marca ecuatoriana ALKU, que combina bienestar animal, innovación y una propuesta de producción responsable.





La colección incorpora un enfoque de sostenibilidad y economía circular, ya que ALKU utiliza materiales reciclados en la elaboración de sus productos y trabaja con mujeres, jefas de hogar en sus procesos de manufactura. Así, la alianza entre ambas marcas apuesta por una propuesta local que genera valor ambiental y social.





El lanzamiento fortalece la estrategia de innovación de Mundo Mágico de la Mascota en una de las categorías con mayor dinamismo de su portafolio. Durante el último año, el segmento de juguetes registró un crecimiento de 18%, reflejando el creciente interés de los tutores por productos vinculados al entretenimiento y bienestar de sus mascotas.





El concepto de “Mundo Azul” se inspira en las tonalidades de azul que forman parte del rango visual de los perros y gatos. A través del juego, la propuesta busca fortalecer el vínculo y generar nuevos espacios de interacción entre mascotas y tutores.





“Hoy los tutores buscan productos que, además de entretener, tengan un propósito y aporten a la calidad de vida de sus mascotas. Esta evolución nos impulsa a seguir innovando con propuestas pensadas desde el bienestar animal y las nuevas necesidades de la comunidad pet”, señala Andrea Aguirre, Gerente Comercial de Mundo Mágico de la Mascota.





La colección estará disponible en todas las tiendas de Mundo Mágico de la Mascota hasta agotar stock.





Con esta iniciativa, Mundo Mágico de la Mascota continúa diversificando su propuesta en un segmento en crecimiento, respaldada por 29 años de experiencia y conocimiento del mercado, y con el bienestar de las mascotas y el amor por los animales como ejes de su gestión.