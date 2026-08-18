

Del 2 al 4 de octubre de 2026, Panamá reforzará su posición como uno de los destinos de compras más atractivos de la región con una nueva edición de Panamá Black Weekend, una experiencia de compras internacional que reunirá a más de 16 plazas y centros comerciales, +20 mil marcas confirmadas, +3 mil tiendas participantes y descuentos de hasta 70% en categorías como moda, tecnología, belleza, calzado, accesorios y joyería. Del 2 al 4 de octubre de 2026, Panamá reforzará su posición como uno de los destinos de compras más atractivos de la región con una nueva edición de Panamá Black Weekend, una experiencia de compras internacional que reunirá a más de 16 plazas y centros comerciales, +20 mil marcas confirmadas, +3 mil tiendas participantes y descuentos de hasta 70% en categorías como moda, tecnología, belleza, calzado, accesorios y joyería.





Para el viajero ecuatoriano, esta iniciativa representa una oportunidad ideal para combinar compras, conectividad y turismo en un solo viaje. Con vuelos directos hacia la Ciudad de Panamá, Panamá Black Weekend invita a los viajeros a vivir una experiencia internacional de compras, con marcas globales, precios competitivos y uno de los impuestos más bajos de la región con un 7%.





“Ecuador es un mercado estratégico para Panamá y promociones como Panamá Black Weekend nos permiten mostrar la diversidad de experiencias que el país ofrece más allá de las compras. Queremos que los visitantes aprovechen su estadía para descubrir nuestra gastronomía, cultura, naturaleza y la conectividad que nos distingue en la región”, destacó Gloria de León, Ministra de Turismo de Panamá.





Llegar a Panamá desde Ecuador es cada vez más fácil. Copa Airlines conecta de manera directa y sin escalas la Ciudad de Panamá con vuelos desde Quito, Guayaquil y Manta. A esto se suma el programa Panamá Stopover, que permite a los viajeros agregar una estadía en Panamá de hasta 15 días sin costo adicional en el pasaje aéreo, convirtiendo el viaje en una experiencia de dos destinos por el precio de uno. El destino despierta cada vez más interés entre los viajeros ecuatorianos.





Solo el año pasado, 114.847 turistas visitaron Panamá desde Ecuador, según los ingresos registrados a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen, lo que representa un crecimiento de 7.37% en comparación con el año anterior (106.965 visitantes en 2024).





Este crecimiento refleja el potencial del mercado ecuatoriano y el creciente interés por descubrir las múltiples experiencias que promueve Panamá. Más allá de las compras, Panamá ofrece al viajero ecuatoriano la posibilidad de complementar su visita con experiencias culturales, gastronómicas y naturales.





En pocos días, los visitantes pueden recorrer el Casco Antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; disfrutar de la oferta culinaria de la Ciudad de Panamá, reconocida como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO; o explorar un país donde es posible conectar con el Caribe, el Pacífico, la selva tropical y la vida urbana en un mismo itinerario.



