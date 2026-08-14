







La prevención de la desnutrición crónica infantil requiere acompañar a las familias desde el embarazo y durante los primeros años de vida. Con más de una década de experiencia en labor social, el Banco de Alimentos DIAKONÍA fortalece este trabajo a través del Proyecto Semillas, una iniciativa que actualmente acompaña a más de 500 mujeres y articula esfuerzos con instituciones públicas, privadas, academia y organizaciones de la sociedad civil para acercar conocimientos, servicios y redes de apoyo a las familias.





En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026, esta labor se reflejó en la realización de la Expo Semillas 2026 y el encuentro “Voces que Nutren”, dos espacios que combinaron atención, educación e intercambio de conocimientos en torno a la primera infancia.





La Expo Semillas reunió a 667 personas, de las cuales el 54 % fueron niños y niñas menores de dos años, población prioritaria del proyecto. La jornada convocó a 12 instituciones que brindaron servicios y orientación en salud, nutrición, psicología, derechos, protección y bienestar familiar. Además, se entregaron gratuitamente más de 600 medicamentos e insumos de salud, entre vitaminas, desparasitantes, antibióticos y tratamientos para el control de la glucosa y la presión arterial.





La educación para la prevención también fue parte de la jornada, con espacios sobre alimentación saludable, agua segura, lactancia materna, técnicas adecuadas de amamantamiento, cuidado durante los primeros 1.000 días y fortalecimiento personal para mujeres, entre otros temas.





Este trabajo tuvo continuidad en “Voces que Nutren”, un encuentro que reunió a más de 180 participantes y más de 15 organizaciones vinculadas con la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna y la primera infancia. El espacio convocó a profesionales de distintas disciplinas —entre nutricionistas, pediatras, obstetras, psicólogos, estudiantes, lideresas comunitarias y voluntarias— y representantes de los niveles nacional, provincial y cantonal, academia, organizaciones sociales e instituciones vinculadas a la primera infancia.





Más allá de la convocatoria, los resultados muestran el valor del encuentro como espacio de generación de conocimiento y conexión. De una muestra aleatoria de participantes, al menos el 90 % manifestó que fortaleció sus conocimientos, especialmente por la diversidad de ponencias y experiencias compartidas sobre lactancia materna, nutrición, salud y primera infancia. A su vez, el 100 % de los participantes consultados valoró positivamente el espacio, destacando la posibilidad de generar networking, conocer nuevas iniciativas y establecer conexiones con organizaciones afines.





"La prevención de la desnutrición crónica infantil requiere que unamos capacidades y acompañemos a las familias de manera integral. Desde el Banco de Alimentos DIAKONÍA hemos construido durante más de una década una experiencia de trabajo social que hoy lo fortalecemos a través del Proyecto Semillas, con un enfoque específico en nutrición, lactancia materna y desarrollo durante los primeros 1.000 días de vida.", sostuvo Federico Recalde, Director Ejecutivo del Banco de Alimentos DIAKONÍA.





Por su parte el Cardenal Luis Cabrera, OFM., Arzobispo de Guayaquil, destacó la importancia de sumar esfuerzos para acompañar a las familias y generar mejores oportunidades para la primera infancia, indicó que "Cuando diferentes sectores se unen para acompañar a las familias, se multiplican las posibilidades de generar respuestas que contribuyan al bienestar de nuestros niños. Cuidar la vida y construir un futuro con mayores oportunidades es una responsabilidad que nos convoca a todos."





Con estos resultados, el Proyecto Semillas consolida un espacio de encuentro que permite transformar el conocimiento y la articulación en herramientas concretas para las familias. A partir de la experiencia y capacidad de gestión social del Banco de Alimentos DIAKONÍA, la iniciativa busca seguir fortaleciendo redes de apoyo y promoviendo acciones que contribuyan a una mejor nutrición, al desarrollo integral y a la prevención de la desnutrición crónica infantil durante los primeros 1.000 días de vida.