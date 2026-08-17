

La sostenibilidad dejó de ser un atributo exclusivo del turismo de ocio. Hoy también influye en las decisiones de quienes viajan por trabajo, impulsando un cambio en las expectativas del viajero corporativo, que busca hoteles comprometidos con el cuidado del ambiente, el bienestar y una gestión más responsable. La tendencia está respaldada por cifras internacionales. La sostenibilidad dejó de ser un atributo exclusivo del turismo de ocio. Hoy también influye en las decisiones de quienes viajan por trabajo, impulsando un cambio en las expectativas del viajero corporativo, que busca hoteles comprometidos con el cuidado del ambiente, el bienestar y una gestión más responsable. La tendencia está respaldada por cifras internacionales.





El Travel & Sustainability Report 2026 de Booking.com, elaborado a partir de una encuesta a 32.500 viajeros de 34 países, revela que el 85% considera importante o muy importante viajar de forma sostenible. Además, el 43% afirma que evita destinos con exceso de turistas, once puntos porcentuales más que el año anterior.





En paralelo, la Travel Green List 2026 de la revista británica Wanderlust ubicó a Ecuador entre los tres países con las mejores iniciativas de turismo sostenible de América Latina, junto con Costa Rica y Perú. Esta evolución ya empieza a evidenciarse en Ecuador. Un ejemplo es Wyndham Quito Airport, ubicado junto al principal aeropuerto internacional del país, por donde transitan miles de viajeros nacionales e internacionales cada año.





Gracias a la alta presencia de huéspedes corporativos, tripulaciones aéreas y pasajeros en conexión, el hotel se ha convertido en un observador privilegiado de las nuevas tendencias del turismo de negocios. Según datos de la propiedad, uno de cada cinco huéspedes considera la sostenibilidad como un factor relevante al momento de elegir dónde hospedarse.





"Hace algunos años, la sostenibilidad era un aspecto que los viajeros buscaban principalmente en destinos de naturaleza. Hoy forma parte de las expectativas de quienes viajan por trabajo, porque buscan experiencias que combinen comodidad, bienestar y un compromiso real con el entorno. La industria hotelera está evolucionando para responder a ese nuevo perfil de huésped", explica Florencia Burneo, gerente general de Wyndham Quito Airport.





Si bien el turismo es el principal motivo de viaje para más de la mitad de los huéspedes del hotel, el segmento corporativo también está transformando la forma de viajar: el 85% de quienes llegan por trabajo extiende o complementa su estadía para disfrutar de experiencias turísticas en el destino.Para Wyndham Quito Airport, esta evolución representa una oportunidad para consolidar una propuesta alineada con las nuevas expectativas del viajero corporativo.





Su ubicación estratégica, junto a la principal terminal aérea del Ecuador, lo convierte en la primera y la última experiencia de hospitalidad para miles de visitantes, reforzando el papel de la industria hotelera en la construcción de un turismo más sostenible, responsable y orientado al bienestar.