







Al celebrar dos años en Ecuador, Starbucks Ecuador, operado por Delosi, abrirá una nueva cafetería el próximo 20 de agosto en Riocentro El Dorado, ubicado en la parroquia La Aurora, cantón Daule. Esta apertura fortalece aún más la presencia de Starbucks en Guayaquil y amplía su alcance en el mercado, llevando a la marca a contar con 10 cafeterías en Ecuador, con planes de alcanzar 11 establecimientos entre Quito y Guayaquil para finales de 2026.





Ubicada en la planta baja de Riocentro El Dorado, junto a la fuente central, la nueva cafetería llevará la Experiencia Starbucks a uno de los centros comerciales de mayor crecimiento de Guayaquil. Diseñado como un acogedor Tercer Lugar, el espacio ofrecerá una variedad de ambientes para reunirse, trabajar o tomar un descanso, así como una amplia terraza para compartir con familiares y amigos.





“Al celebrar dos años en Ecuador, estamos muy entusiasmados de continuar expandiendo nuestra presencia en Guayaquil con la próxima apertura de nuestra cafetería en Riocentro El Dorado”, comentó Cristel Delgado, Country Manager de Starbucks Ecuador. “Esta nueva ubicación refleja nuestro compromiso de continuar creciendo en el mercado y de llevar la Experiencia Starbucks a más comunidades, en línea con nuestro propósito de crear espacios de conexión y hacer que cada consumidor se sienta bienvenido”, agregó Delgado.





Una historia de crecimiento construida junto a sus partners





Desde la apertura de su primera cafetería en Quito, en agosto de 2024, Starbucks ha continuado expandiendo su alcance en Ecuador a través de nuevas ubicaciones y formatos. Tras su llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito en abril de 2026, la marca ingresó a Guayaquil en julio de 2026 con la apertura de su primera cafetería en la ciudad, ubicada en Mall del Sol. Con la próxima apertura de Riocentro El Dorado, Starbucks continúa ampliando el acceso a la Experiencia Starbucks en el mercado. A nivel nacional, la compañía mantiene su enfoque en ofrecer bebidas de café Arábica de alta calidad, preparadas artesanalmente por baristas capacitados, mientras crea acogedores Terceros Lugares que fomentan la conexión y la comunidad.





Detrás de cada bebida preparada y de cada experiencia en tienda, hay historias de personas que han encontrado en Starbucks un espacio para desarrollarse personal y profesionalmente. Desde su llegada a Ecuador, la marca ha impulsado el desarrollo de sus partners a través de capacitación continua, oportunidades de crecimiento y líneas de carrera que les permiten asumir nuevos desafíos y construir su trayectoria dentro de la compañía. Actualmente, Starbucks cuenta con aproximadamente 177 partners en Ecuador, quienes desempeñan un papel fundamental en la experiencia que la marca ofrece a sus clientes.









Para Andrea Pinto, gerente de Área de Starbucks Ecuador, el mayor logro de estos primeros dos años ha sido acompañar el desarrollo de las personas que hacen posible la Experiencia Starbucks en la actualidad. Más allá de la expansión y la apertura de nuevas tiendas, destaca el crecimiento de los partners que han encontrado oportunidades dentro de la compañía para descubrir su potencial, asumir nuevos desafíos y convertirse en líderes que inspiran a otros.





“Lo que más orgullo me da es acompañar el crecimiento de las personas. Acompañar a partners que comenzaron con mucha ilusión y hoy son líderes, y descubrir junto a ellos todo lo que son capaces de lograr, es algo que no tiene comparación. Cada uno de esos logros también se siente como un logro propio”, comentó Andrea Pinto.





Este desarrollo también se refleja en historias como la de Miguel Moyón, quien comenzó su trayectoria como barista y hoy apoya la capacitación de nuevos partners y los procesos de apertura de nuevas cafeterías.





Para él, Starbucks representa una comunidad donde las personas se motivan mutuamente a crecer, una experiencia que ahora busca transmitir a quienes comienzan su propia trayectoria con la marca.





“Ser parte del crecimiento de Starbucks en Guayaquil ha sido una experiencia muy especial. Comencé como barista y hoy tengo la oportunidad de apoyar a otros partners en su desarrollo. Ver a nuevas personas incorporarse a la marca y descubrir su potencial es una de las partes más gratificantes de mi trabajo”, comentó Miguel.





Su historia refleja cómo el aprendizaje continuo y el trabajo en equipo han sido fundamentales para el desarrollo de Starbucks en Ecuador y para formar a la próxima generación de líderes.





Un aniversario para agradecer a la comunidad de Starbucks





Como parte de la celebración de su segundo aniversario, Starbucks Ecuador prepara varias actividades para agradecer a quienes han acompañado y elegido a la marca durante estos dos años.





Entre las actividades de celebración, Starbucks realizará, a través de sus redes sociales oficiales, un sorteo entre sus seguidores, en el que entregará tres colecciones de aniversario. Cada colección está compuesta por cuatro tumblers y una manga portavasos, con diseños inspirados en todo el tiempo que hemos compartido juntos. Además, el próximo 15 de agosto, las primeras 25 personas que lleguen con su vaso reutilizable a cualquiera de sus cafeterías —excepto la ubicada en el Aeropuerto de Quito— recibirán una bebida de cortesía tamaño Alto.





La marca también mantiene el 10 % de descuento en bebidas para quienes visiten sus tiendas utilizando un vaso reutilizable, promoviendo hábitos de consumo más responsables y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad.