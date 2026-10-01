







Después de 55 años, el Autódromo Internacional de Yahuarcocha volvió a recibir una competencia de 12 horas de duración. La edición 2026 realizada el 26 de septiembre, reunió a pilotos nacionales e internacionales en una jornada en la que la estrategia, los relevos y la resistencia mecánica fueron determinantes.





El primer lugar de la clasificación general fue para Abigail Ron, Marcelo Ron, G. Gómez, R. Saurith y F. Ceballos, quienes también se impusieron en Prototipos P1. El segundo puesto general correspondió a Xavier Villagómez, Felipe Gil y Juan Manuel Correa, mientras que Patricio Avellán, F. Pazmiño y Álvaro Espinosa ocuparon la tercera posición.





La definición mantuvo la expectativa hasta la parte final de la carrera. La tripulación ganadora completó 393 vueltas y tomó el liderato definitivo luego de que una falla mecánica dejara fuera de la disputa al equipo Abro. Durante la prueba, los participantes debieron administrar combustible, desgaste de los vehículos, ritmo de carrera y relevos en boxes.





Entre los ganadores de las distintas categorías estuvieron Carlos Salazar, Álvaro Espinosa, Camila Espinosa y Juan Espinosa, en Gran Turismo; David Terán, Matías Burneo, A. Benavides, M. Goyes y V. Chaparro, en TC 1600 PRO; Juan D. García, Esteban Abello F., Galvis, N. Fondrini y S. Prieto A., en TC 2000; y Patricio Avellán, F. Pazmiño y Álvaro Espinosa, en TC Open.





La competencia contó además con pilotos internacionales provenientes de México, Costa Rica, Colombia, Panamá y Perú, fortaleciendo el intercambio deportivo y la presencia de Ecuador en el automovilismo regional.