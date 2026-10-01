











MITO 1





“La sueroterapia es simplemente ponerse vitaminas por vía intravenosa.”





REALIDAD





La sueroterapia no consiste únicamente en administrar vitaminas. Es una terapia intravenosa que requiere valoración profesional, selección adecuada de los componentes según cada paciente, técnica aséptica y cumplimiento de protocolos de seguridad.









MITO 2





“Si es una terapia de bienestar, no necesita valoración médica.”





REALIDAD





La valoración profesional permite determinar si la persona es candidata, identificar antecedentes relevantes y definir qué intervención corresponde a sus necesidades.





Bienestar también implica seguridad y valoración profesional.









MITO 3





“Cualquier lugar que ofrece sueroterapia cuenta con los mismos estándares.”





REALIDAD





No necesariamente.





La seguridad depende de factores como:

profesionales capacitados;

condiciones de higiene;

técnica aséptica;

insumos adecuados;

almacenamiento correcto;

material de un solo uso;

protocolos de administración;

seguimiento del paciente.

MITO 4





“Más vitaminas significan más beneficios.”





REALIDAD





El beneficio no depende de recibir una mayor cantidad de vitaminas, sino de que la terapia sea adecuada para las necesidades de cada persona. La selección de los componentes y sus dosis debe realizarse con criterio profesional y de forma individualizada.





MITO 5





“La sueroterapia reemplaza una alimentación saludable.”





REALIDAD





No.





El bienestar integral se construye principalmente a partir de hábitos saludables, alimentación, descanso, actividad física y prevención. Una intervención intravenosa no sustituye esos pilares.





MITO 6





“Si una persona se siente cansada, necesita un suero.”





REALIDAD





El cansancio puede tener múltiples causas. Antes de elegir una intervención, es importante identificar qué está ocurriendo y determinar si existe una necesidad médica o de otro tipo.





MITO 7





“La sueroterapia no tiene riesgos.”





REALIDAD





Como todo procedimiento intravenoso, la sueroterapia puede presentar riesgos, generalmente leves, aunque en algunos casos pueden ocurrir complicaciones mayores. Estos riesgos se reducen con valoración previa, técnica aséptica, selección adecuada del paciente, administración correcta y supervisión profesional.





La seguridad no está en prometer que no existen riesgos. Está en saber identificarlos y gestionarlos.





Esta frase puede convertirse incluso en un mensaje institucional de Natural Vitality.





Mito 8: Todas las vitaminas C utilizadas en sueroterapia son iguales.





Realidad: La calidad y el origen de los productos utilizados en una sueroterapia también son factores importantes. No todas las formulaciones tienen las mismas características, por lo que es relevante elegir productos con alta pureza, certificaciones y respaldo científico, que garanticen su calidad y seguridad.





Mensaje clave: En sueroterapia, no solo importa cómo se administra, sino también qué producto se utiliza. La calidad hace la diferencia.