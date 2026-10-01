







Como parte de su estrategia para seguir innovando en la experiencia del cliente, Pharmacy’s, cadena de farmacias de DIFARE, presentó la cuarta edición de Pharmacy’s Experience en la sucursal de Taurus La Joya, en La Aurora.





En esta ocasión, la marca propone un espacio de retail interactivo enfocado en la prevención, nutrición y recuperación deportiva, acercando a los consumidores alternativas que acompañan sus rutinas de entrenamiento y actividad física.





"Continuamos transformando nuestras farmacias para conectar con las necesidades reales de nuestros clientes. Buscamos promover hábitos saludables mediante el acceso a soluciones de prevención y cuidado físico en formatos más cercanos e interactivos", explicó Andrés Murillo, gerente de Pharmacy’s.





Bajo este contexto, Nature’s Garden continúa innovando en su cercanía con el consumidor. Durante sus próximas activaciones de marca, los asistentes podrán disfrutar sin costo de la experiencia de Escáner de Balance Integral, una dinámica interactiva con fines de orientación y cuidado.





A su vez, la marca líder en suplementos naturales, desarrolló la plataforma Game Ready, un concepto diseñado para acompañar la rutina de quienes incorporan la actividad física en su día a día, a través de tres momentos complementarios: Activa, Recarga y Recupera. Cada uno de estos momentos se vincula con su línea de productos, de acuerdo con su propósito dentro de la propuesta:





Activa: representado por Creatin Power sabor limón, enfocado en la activación energética y el desempeño físico.

Recarga: asociado al Citrato de Magnesio+calcio+zinc sabor limón y frutos rojos, orientado al bienestar cotidiano.

Recupera: acompañado por Gel Garden Forte 140g y Gel Garden Forte Roll-On 100g, desarrollados para la recuperación muscular y el alivio.





"Esta alianza nos permite acercar una propuesta de valor que combina prevención y acceso a soluciones para el cuidado de la salud. Buscamos que esta experiencia contribuya a generar mayor conciencia sobre la importancia del cuidado integral", destaca Marissa Valarezo, directora de marketing de Nature’s Garden.





Como parte del lanzamiento, este punto de venta incorporará beneficios exclusivos para sus clientes durante los meses que dure la experiencia, entre ellos una promoción especial 2x1 en los productos participantes de Nature’s Garden y Triplica Millas LATAM Pass en los canjes realizados.





Con esta nueva edición, Pharmacy’s continúa transformándose hacia formatos de retail farmacéutico más distintivos e interactivos, situando la experiencia del cliente y la salud preventiva como ejes estratégicos del sector.