







RM presenta la campaña “Siempre puedes ser imparable”, una iniciativa integral que combina capacitación, emprendimiento y expresión artística para abrir oportunidades a mujeres en situación vulnerable y descubrir nuevos talentos en Ecuador. Con esta iniciativa, se estima beneficiar de manera directa e indirecta a más de 3.500 familias ecuatorianas, generando un impacto social que trasciende a cada participante.





Los embajadores de la campaña son Felipe Jácome (Eje artístico), María Isabel Carmigniani (Eje Mujeres) y Diego Fernando Padilla, brand manager de RM. Su participación fortalece la visión integral del proyecto y conecta con distintos públicos de manera auténtica y significativa.





Formación y emprendimiento: Emprende con RM





Entre octubre y diciembre de 2026, RM desarrollará talleres teóricos en Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta, en alianza con academias especializadas en gastronomía y belleza. Estos espacios incluirán también charlas con expertos en habilidades complementarias como redes sociales, ventas, finanzas básicas, empoderamiento y motivación.





La convocatoria se realizará principalmente a través de fundaciones aliadas y se espera la participación de alrededor de 100 mujeres por ciudad.





Durante los talleres se seleccionarán tres participantes por ciudad que accederán a una formación práctica adicional, que incluye:

Becas otorgadas por academias aliadas.

Certificado de conocimientos avalado por IECAP.

Capital semilla de USD 500 por participante, entregado por RM.

Mentoría personalizada para el desarrollo de su emprendimiento.





La capacitación práctica se llevará a cabo entre enero y junio de 2027, culminando en julio con un protocolo de graduación y entrega de certificados. Posteriormente, entre julio y noviembre, las participantes desarrollarán sus emprendimientos, conectando finalmente con el evento aniversario de noviembre de 2027.





Del emprendimiento al escenario: Con Voz y Ritmo





La campaña también celebra el talento artístico con la tercera edición de “Con Voz y Ritmo”, plataforma digital que busca descubrir talentos en canto, interpretación instrumental y baile, contando con los reconocidos grupos Tercer Mundo y Tierra Canela como embajadores.





Este año, además, se dará mayor visibilidad a artistas de calle, reafirmando el compromiso de RM con la inclusión cultural. El concurso estará vigente entre septiembre y octubre, y el público podrá participar en la elección de los finalistas. Los tres seleccionados se presentarán en el gran show de aniversario “Siempre puedes ser imparable – Con Voz y Ritmo”, el 12 de noviembre en la Casa de la Música, junto a artistas nacionales e internacionales.