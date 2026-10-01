Apoya los sueños
RM apoya los sueños y el talento de 3500 familias ecuatorianas con “Siempre puedes ser imparable”
RM presenta la campaña “Siempre puedes ser imparable”, una iniciativa integral que combina capacitación, emprendimiento y expresión artística para abrir oportunidades a mujeres en situación vulnerable y descubrir nuevos talentos en Ecuador. Con esta iniciativa, se estima beneficiar de manera directa e indirecta a más de 3.500 familias ecuatorianas, generando un impacto social que trasciende a cada participante.
Los embajadores de la campaña son Felipe Jácome (Eje artístico), María Isabel Carmigniani (Eje Mujeres) y Diego Fernando Padilla, brand manager de RM. Su participación fortalece la visión integral del proyecto y conecta con distintos públicos de manera auténtica y significativa.
Formación y emprendimiento: Emprende con RM
Entre octubre y diciembre de 2026, RM desarrollará talleres teóricos en Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta, en alianza con academias especializadas en gastronomía y belleza. Estos espacios incluirán también charlas con expertos en habilidades complementarias como redes sociales, ventas, finanzas básicas, empoderamiento y motivación.
La convocatoria se realizará principalmente a través de fundaciones aliadas y se espera la participación de alrededor de 100 mujeres por ciudad.
Durante los talleres se seleccionarán tres participantes por ciudad que accederán a una formación práctica adicional, que incluye:
- Becas otorgadas por academias aliadas.
- Certificado de conocimientos avalado por IECAP.
- Capital semilla de USD 500 por participante, entregado por RM.
- Mentoría personalizada para el desarrollo de su emprendimiento.
La capacitación práctica se llevará a cabo entre enero y junio de 2027, culminando en julio con un protocolo de graduación y entrega de certificados. Posteriormente, entre julio y noviembre, las participantes desarrollarán sus emprendimientos, conectando finalmente con el evento aniversario de noviembre de 2027.
Del emprendimiento al escenario: Con Voz y Ritmo
La campaña también celebra el talento artístico con la tercera edición de “Con Voz y Ritmo”, plataforma digital que busca descubrir talentos en canto, interpretación instrumental y baile, contando con los reconocidos grupos Tercer Mundo y Tierra Canela como embajadores.
Este año, además, se dará mayor visibilidad a artistas de calle, reafirmando el compromiso de RM con la inclusión cultural. El concurso estará vigente entre septiembre y octubre, y el público podrá participar en la elección de los finalistas. Los tres seleccionados se presentarán en el gran show de aniversario “Siempre puedes ser imparable – Con Voz y Ritmo”, el 12 de noviembre en la Casa de la Música, junto a artistas nacionales e internacionales.