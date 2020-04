Fortalece tu sistema inmunológico con una alimentación balanceada, variada y equilibrada

El sistema inmunológico es muy importante porque protege al organismo de agentes microbianos patógenos, toxinas, procesos autoinmunes, etc. Para reforzar nuestro sistema inmune, Beatriz Villarreal, nutricionista de Nestlé, te comparte algunos consejos para tenerlos en cuenta en el día a día y en especial durante esta época.





Es fundamental mantener una alimentación balanceada, variada y equilibrada que incluya carbohidratos, proteínas, lácteos, grasas, vegetales y frutas, De esta forma estarás incluyendo una diversidad de nutrientes importantes para tu organismo.





Las cifras en el Ecuador nos muestran un consumo bajo de frutas y verduras según la Encuesta de Salud y Nutrición (ENSANUT) realizada en 2012. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el consumo de 5 porciones de frutas y verduras al día (400 g). Se debe incluir frutas y verduras de varios colores ya que cada uno te aportará con diversas vitaminas y minerales.





Es importante mencionar algunos inmunonutrientes como, Zinc, Hierro, vitamina C, vitamina A, que contribuyen a mantener un funcionamiento normal del sistema inmunológico entre otras funciones. La vitamina C la puedes encontrar en frutas y vegetales como guayaba, arándanos, pimientos, perejil, brócoli, kiwis, frutillas y cítricos ( limón, naranja, mandarina, toronja), La vitamina A además de ser un inmuno nutriente es esencial para mantener un funcionamiento normal de la visión, la puedes encontrar en zanahorias, duraznos, mango, papaya y pimiento amarillo. El zinc y el hierro además contribuyen a un funcionamiento normal del sistema cognitivo en los niños; estos minerales los puedes encontrar en alimentos de origen animal como carne, pescado, pollo, huevo; en el caso del hierro también lo puedes encontrar en vegetales de hoja verde, como espinacas, acelga, berro, etc.





Adicional a las fuentes alimenticias previamente mencionadas, la industria alimenticia nos ofrece una gran variedad de productos en los que han sido adicionados algunos de estos nutrientes, por ejemplo: zinc, hierro, vitamina A, vitamina C y otras vitaminas y minerales, algunos ejemplos son leche tanto líquidas como en polvo, jugos elaborados con pulpas de fruta, etc.





El consumo de alimentos que contengan vitaminas del complejo B también es fundamental ya que contribuyen a la salud de venas y arterias, promoviendo una mejor salud cardiovascular, además de estar muy relacionadas con la salud de los dientes, cabello y uñas. A estas vitaminas las podemos encontrar, en pescado, carnes rojas, lácteos como la leche, yogurt, vegetales de hoja verde, frutos secos, leguminosas, champiñones entre otros.





Si no te agrada consumir la fruta o verdura sola, puedes elaborar deliciosas y creativas recetas como las siguientes:





Toma piña fresca y córtala en pedazos medianos (aproximadamente 2 tazas), colócala en la licuadora y agrega 1 litro de Néctar Natura® Naranja, un puñado de hojas de hierbabuena y un puñado de espinaca cruda. Licua hasta que la preparación este homogénea. Cierne y sirve de acuerdo con las porciones adecuadas.





También puedes acompañar tu fruta favorita con 1 taza de yogurt, ½ taza de Cereales Nestle® y 1 cucharada de miel de albahaca. Para prepararla, coloca unas cuantas hojas de albahaca picada en un recipiente y cúbrela con miel. Deja reposar y úsala en las porciones adecuadas.





Una deliciosa opción para la media tarde es un bowl de verduras con un delicioso dip de chochos con queso muy fáciles de preparar, para el dip necesitas cortar ¼ de queso, tipo fresco, toma un puño de chochos y una taza de leche, licúa todo hasta tener una mezcla compacta, sazona con sal y pimienta. Acompaña con bastones de zanahoria y apio en pequeñas y delgadas tiras y tendrás una deliciosa picada para compartir con tu familia. Si no te gusta el apio, puedes hacerlo con otras verduras.





Como complemento de una alimentación balanceada, variada y equilibrada, te recomendamos considerar los siguientes aspectos que contribuyen a elevar y mantener tus defensas:





· Realiza actividad física regular, como mínimo 30 minutos al día. Puedes mirar un entrenamiento en línea y hacerlo desde casa.





· Duerme de 6 a 8 horas diarias





· Bebe entre 6 a 8 vasos (2 litros) de agua al día. Si no te agrada mucho el agua pura, puedes elaborar infusiones de hierbas aromáticas o aguas saborizadas con tus frutas o vegetales favoritos.





Recuerda que en estos momentos tenemos que ser responsables con nosotros y con la sociedad. Cumple con las disposiciones emitidas por las autoridades y sigue estos valiosos consejos.