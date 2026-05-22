











La propuesta gastronómica de Casa Gangotena tiene su origen en la Plaza San Francisco, donde los primeros frailes franciscanos sembraban trigo, vides y duraznos y enseñaban a los habitantes a hornear pan, preparar carnes y elaborar cerveza. Siglos más tarde, la familia Gangotena mantuvo vivo ese legado, sirviendo a sus invitados bebidas y platos refinados de inspiración europea.





Hoy, ese mismo suelo da vida a una propuesta contemporánea que honra esa herencia y la transforma en experiencias que evocan el mestizaje y la evolución cultural de Quito.





De este contexto nace el concepto de cocina mestiza de Casa Gangotena. Más que una fusión de sabores, se plantea como una interpretación contemporánea del territorio ecuatoriano, a través del uso de productos locales, técnicas clásicas y de vanguardia, y una narrativa clara, que brinda una experiencia sensorial la cual permite comprender la diversidad cultural del Ecuador desde la mesa.





A la cabeza de este proyecto gastronómico está el chef ejecutivo José Tamayo, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria en la alta cocina y cinco años liderando esta cocina. Su recorrido incluye experiencia en Galápagos, formación en Argentina y viajes gastronómicos por Perú y Bolivia, además de una etapa en Europa donde incorporó técnicas que hoy dialogan con el producto ecuatoriano. Su cocina equilibra técnica, sensibilidad y un profundo respeto por el origen de cada ingrediente.





En esta nueva etapa, Casa Gangotena presenta un menú renovado que reafirma su cocina mestiza, con una mirada más enfocada en el producto, el sabor y el origen.





Entre los platos destacados de esta carta renovada se encuentran la crema de tomate y el tartar mestizo, que abren la experiencia con una propuesta fresca y contemporánea. Preparaciones como la pesca de cordel y la pesca con macambo resaltan el vínculo con la costa y el manejo responsable con productos del mar. A esto se suman platos de mayor intensidad como el seco de pato, el rib eye o la trucha, junto a creaciones como las setas y pino y el viche de langostino, que equilibran sabores, texturas y territorios.









La carta de postres, completamente nueva, también hace homenaje a los ingredientes de distintos lugares del país.Origen, destaca el cacao amazónico al 72%, acompañado de macambo, mucílago de cacao y nibs garrapiñados, explorando el chocolate en distintas formas.

Patate, se inspira en los cítricos de la zona, con supremas de mandarina y mousse de naranja que aportan frescura y acidez.

San Juan, reinterpreta la quesadilla tradicional con una espuma ligera, toffee y helado de queso fresco.

Galápagos, incorpora guayaba picante, crema de palo santo, rocas de café y tonka, junto a un aire de mar y una presentación que evoca una isla.









Para Casa Gangotena, el verdadero lujo reside en la calidad y el origen de los ingredientes. Cada creación culinaria es un acto de respeto hacia la diversidad del Ecuador, hacia quienes cultivan la tierra y hacia las historias que cada producto encierra.





Este compromiso con la excelencia ha sido reconocido a nivel internacional. Casa Gangotena es el único hotel urbano en Quito que cuenta con una Llave Michelin, un distintivo que destaca a los hoteles que ofrecen experiencias excepcionales. Además, desde 2023, su restaurante ha sido reconocido como el Mejor Restaurante de Hotel del Ecuador por los World Culinary Awards, consolidando su posición como un referente de la gastronomía ecuatoriana.