







Estas certificaciones respaldan el compromiso de la compañía con el bienestar, el deporte y la nutrición

Herbalife refuerza su compromiso con la calidad y la seguridad de sus productos mediante certificaciones internacionales reconocidas.

La certificación NSF Certified for Sport® y la certificación GFCO garantizan productos seguros y efectivos para consumidores y atletas.

Herbalife destaca su continuo compromiso con la seguridad, transparencia y bienestar de los consumidores, respaldado por las certificaciones internacionales más rigurosas. Estas certificaciones avalan el cumplimiento de la compañía con los estándares más altos en la producción de suplementos nutricionales y productos de bienestar.





Herbalife ha obtenido la certificación NSF Certified for Sport® para sus productos deportivos de la línea Herbalife24™: CR7 Drive y Rebuild Strength. Esta certificación asegura que los productos están libres de las 290 sustancias prohibidas por las principales organizaciones deportivas, incluyendo la NBA, NFL y MLB, y es la única certificación independiente reconocida por la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA). Además, los productos cumplen con los estrictos requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) y son sometidos a pruebas exhaustivas para garantizar que no contienen contaminantes peligrosos.





Por otro lado, varios productos de Herbalife, como el Batido Nutricional Fórmula 1, Proteína Personalizada en Polvo, y otros de la línea de nutrición, cuentan con la certificación GFCO (Gluten Free Certification Organization), lo que garantiza que estos productos contienen menos de 10 partes por millón de gluten, superando el estándar tradicional de 20 ppm requerido para ser considerados libres de gluten.





Compromiso con la Seguridad y Transparencia





“Estas certificaciones reflejan nuestro compromiso con la seguridad de los consumidores, asegurando que nuestros productos cumplen con los más altos estándares internacionales y ofreciendo confianza a quienes los utilizan”, comentó Paola Carrillo, Coordinadora de Asuntos Regulatorios de Herbalife Ecuador.





El proceso de obtención de estas certificaciones implica auditorías periódicas, pruebas de productos por lote y recertificación anual, lo que refuerza el compromiso de Herbalife con la excelencia y la seguridad en su producción.





Herbalife continúa posicionándose como una marca confiable en el mercado, ofreciendo productos respaldados por la ciencia y ajustados a las necesidades específicas de sus consumidores. A través de sus certificaciones internacionales, la compañía demuestra su compromiso con un estilo de vida activo y saludable, contribuyendo al bienestar de sus clientes en todo el mundo.