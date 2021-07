HONOR anuncia el uso del Qualcomm Snapdragon 888 Plus y revela el concepto de diseño de la Serie HONOR Magic3

HONOR, proveedor líder mundial de dispositivos inteligentes, participó en la Global CEO Tech Talk para compartir su visión sobre el futuro de la vida inteligente, su conexión en la era del 5G y la inteligencia artificial (IA). Benjamin Lim, exjefe de la oficina de Reuters en Pekín y Jefe Corresponsal en el norte de Asia, actuó como moderador de la reunión. Los participantes en la conversación fueron George Zhao, CEO de HONOR Device Co. Ltd; Cristiano Amon, Presidente y CEO de Qualcomm Incorporated; Sitao Xu, economista en jefe y Socio de Deloitte China; y, Nathan Midler, Director de China en Harvard Business Publishing, quienes se unieron al debate para compartir ideas sobre cómo la IA y el 5G pueden ofrecer una vida más inteligente e interconectividad entre todos. HONOR, proveedor líder mundial de dispositivos inteligentes, participó en la Global CEO Tech Talk para compartir su visión sobre el futuro de la vida inteligente, su conexión en la era del 5G y la inteligencia artificial (IA). Benjamin Lim, exjefe de la oficina de Reuters en Pekín y Jefe Corresponsal en el norte de Asia, actuó como moderador de la reunión. Los participantes en la conversación fueron George Zhao, CEO de HONOR Device Co. Ltd; Cristiano Amon, Presidente y CEO de Qualcomm Incorporated; Sitao Xu, economista en jefe y Socio de Deloitte China; y, Nathan Midler, Director de China en Harvard Business Publishing, quienes se unieron al debate para compartir ideas sobre cómo la IA y el 5G pueden ofrecer una vida más inteligente e interconectividad entre todos.





Durante el conversatorio, Cristiano Amon expresó la ambición de Qualcomm hacia las posibilidades de las tecnologías 5G e IA para ofrecer una experiencia más transformadora e innovadora a los usuarios. También se mostró entusiasmado al anunciar a HONOR entre los primeros fabricantes de equipos (Original Equipment Manufacturer u OEM, por sus siglas en inglés) que lanzan un smartphone con tecnología Snapdragon 888 Plus y destacó los logros que ambas marcas alcanzaron juntas en un corto período de tiempo. George Zhao destacó que la próxima Serie HONOR Magic3 contará con el chipset Snapdragon 888 Plus de Qualcomm y señaló: "con una mejora de más del 20% en el rendimiento de la IA, el Snapdragon 888 Plus es capaz de ejecutar varias redes neuronales en forma simultánea.





El rendimiento de la plataforma proporciona a la Serie HONOR Magic3 la flexibilidad necesaria para ofrecer la mejor experiencia móvil y de cámara”. La Global CEO Tech Talk también fue la primera ocasión en la que HONOR compartió más información sobre la inspiración del diseño de la Serie HONOR Magic3, señalando que el próximo smartphone está inspirado en los colores de la Hora Mágica, conocida en el mundo de la fotografía y videografía por ser el momento ideal en el día para capturar fotos. Es el periodo de 15 a 20 minutos antes de la puesta de sol o después del amanecer, donde las fases de color durante la Hora Mágica fueron la inspiración para los nombres de colores La Hora Azul y La Hora Dorada para la nueva serie.





Se reveló alguna de las últimas tecnologías revolucionarias de HONOR para fomentar una vida inteligente y conectada para todos los usuarios, especialmente en lo que se refiere a la privacidad, salud y estado físico, así como la sustentabilidad.





El representante de Honor expresó la firme creencia de la marca sobre "Tú eres dueño de tu privacidad", subrayando el compromiso de apoyar a los consumidores a gestionar mejor su información personal a través del sistema operativo HTEE (HONOR Trusted Execution Environment).





Una plataforma operativa que proporciona protección de la privacidad para realizar pagos a través del smartphone y lleva el reconocimiento facial al más alto nivel. HONOR, al ser una marca emblemática de tecnología tiene el compromiso de crear tecnologías con sistemas y soluciones seguras que faciliten la vida de los usuarios.