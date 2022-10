Cada vez más personas encuentran empleo en LinkedIn y así lo están haciendo

3. Describe bien lo que haces En el perfil es importante compartir un "acerca de" que describa de forma atractiva las habilidades profesionales y cuál es el valor como persona trabajadora. Es el lugar en el que se señalan las competencias que se tienen, los logros hasta el momento, y qué se puede aportar a la empresa que se interese. El perfil es uno de los apartados más consultados por las empresas de selección y "cazadores de talento". 4. Crea una buena red de contactos En esta red, como en otras, a menudo se confunde la cantidad de seguidores con el éxito. Bien, tampoco en Linkedin sucede esto. La importancia de tener seguidores y contactos radica más en el tipo de relación que se tiene con esos otros profesionales. Esto es, no sirve de nada tener cientos de contactos si de esas relaciones no surgen colaboraciones, sinergias u otro tipo de actividad. Por ello, la recomendación es construir cuidadosamente la red de contactos, para que se conviertan en verdaderas oportunidades de networking futuro.

Este punto está relacionado con el anterior. Si en el momento en que se comienza a interactuar en la plataforma no se sigue una estrategia y no se tienen unos objetivos definidos, los contactos que se logren puede que no sirvan de mucho.



Esta red no es como Facebook, que genera contacto automático con amigos de la escuela o conocidos de otros contextos; aquí se trata de contactar con profesionales afines y establecer relaciones profesionales. Así que, es clave cuidar los mensajes en las conversaciones, se deben personalizar, para asegurarse que se está enviando el mensaje correcto.



Antes de contactar con alguien:



Consulta su perfil: esto servirá para hacerse a una idea de cuáles son sus skills, su trayectoria profesional, intereses y otras cuestiones relevantes.

Observa cómo se comunica: adoptar un tono similar al suyo generará confianza en el primer contacto.



Qué valores tiene: es importante saber si sus valores están alineados con lo que se busca.



Piensa en qué puedes ayudar a esa persona: es clave ofrecer algo que pueda suponer algo positivo para el otro, esto ayuda a crear un buen vínculo inicial.



De qué modo se benefician ambas partes: la relación debería ser lo más igualitaria posible; lograr que las partes salgan beneficiadas de esa relación es lo ideal.





6. Crea alertas de empleo personalizadas en Linkedin

LinkedIn ofrece la posibilidad de crear alertas de empleo. Esta opción es muy útil, ya que permite recibir en el correo electrónico información de puestos de trabajo adaptados al perfil y a los campos de interés.



Es aconsejable activar estas alertas con claridad, el puesto de trabajo que se está buscando, las condiciones laborales, el salario, presencialidad, etc.



La búsqueda de empleo es un trabajo duro que cuesta realizar, mucho más si no se tiene la información y los apoyos necesarios. Un perfil optimizado de LinkedIn ayuda en el proceso y reduce el esfuerzo. En este sentido, contar con unos estudios actualizados y adaptados a las necesidades actuales de las empresas es fundamental, sin embargo, para ellos cuentas con los programas de estudio, de la Universidad Carlemany.