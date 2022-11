Vita Alimentos contribuye al desarrollo de sus distribuidores autorizados a través de capacitaciones

En línea con su compromiso de contribuir al desarrollo integral de sus distribuidores, Vita Alimentos lleva a cabo un programa permanente de capacitaciones para impulsar el desarrollo de sus habilidades y competencias, de cara a un mercado en constante evolución, así como para promover su bienestar personal. Los módulos de formación se enfocan en 4 áreas específicas: portafolio de productos, bienestar (salud y nutrición), servicio al cliente y seguridad ocupacional.

“Estamos comprometidos con el desarrollo integral de nuestro equipo de Ventas y de distribuidores autorizados, y por medio de estas capacitaciones buscamos afianzar relaciones a largo plazo con ellos, pues constituyen un eslabón fundamental para que los productos Vita lleguen a todos los rincones del país. En las diferentes charlas, los participantes han podido acceder a conocimientos técnicos actualizados acorde a las nuevas demandas del mercado, además de recibir recomendaciones para una correcta nutrición que contribuya a mejorar su calidad de vida”, explica Gabriela Lunavictoria, Gerente de Marketing de Vita Alimentos.En lo que va del año se ha beneficiado a 200 distribuidores de Pichincha con estas capacitaciones, y se espera llegar a 100 más a nivel nacional. Adicionalmente, los participantes contarán de forma periódica con material digital y evaluaciones en línea para reforzar su know how. Con esto, se estima lograr un impacto positivo a más de 20.000 tiendas a las que visitan diariamente.El módulo de Portafolio de Productos estuvo a cargo de Gabriela Lunavictoria, Gerente de Marketing, quien en su intervención resaltó los beneficios de las múltiples presentaciones, formatos, atributos, y usos del producto en el hogar y en el día a día de las personas. Además, enfatizó en la importancia del reconocimiento del heavy user de sus productos. También se refirió al reconocimiento de puntos de contacto o de servicio al cliente y canales oficiales de la organización, así como al correcto uso y reciclaje de todos sus empaques, que son 100% reciclables, por lo que se les puede dar una segunda vida.En tanto que el módulo de Bienestar, cuyo enfoque es la Salud y Nutrición, fue liderado por la doctora Ana Altamirano, nutricionista de Vita Alimentos, quien abordó los beneficios de los lácteos para la salud. Asimismo, reforzó el conocimiento de los diferentes productos que conforman el portafolio de Vita como leches, yogures, avenas, quesos, ghee, mantequilla y leches saborizadas, el aporte nutricional de cada uno de estos productos, y las porciones ideales para su consumo diario.Por su parte, en el módulo de Salud y Seguridad Ocupacional, que estuvo encabezado por el área respectiva de la empresa, se impartieron conceptos básicos de peligro y riesgo, enfermedades y accidentes laborales, procesos a seguir en caso de accidentes, obligaciones y derechos de los distribuidores, así como normas de seguridad en general.En el módulo de Servicio al Cliente, dirigido por Eduardo Salcedo, Jefe de Ventas de Vita Alimentos, se brindó valiosa información para potenciar sus perfiles laborales como por ejemplo, reglas para brindar un servicio de excelencia al cliente, técnicas para mejorar la actitud personal, y trademarketing.De esta manera, Vita Alimentos se alinea al Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 2 de Hambre Cero y No. 8 de Trabajo Decente y Crecimiento Económico. Con ello ratifica su compromiso de contribuir al bienestar y formación integral de sus distribuidores, brindándoles las herramientas necesarias para trabajar todos juntos en la misión de llevar diariamente los mejores productos a las familias ecuatorianas para su felicidad.