Globant anuncia las ganadoras de los Women that Build Awards Ecuador y Perú

Globant (NYSE: GLOB), una empresa nativa digital enfocada en reinventar negocios a través de soluciones tecnológicas innovadoras, entre 2.374 nominadas y 112.406 en todo el mundo, anunció hoy a las cuatro ganadoras locales de la tercera edición de los Women that Build Awards en Chile. Los nombres de las ganadoras son:

Giuliana Huamán, ganadora de la categoría Tech Entrepreneur, durante siete años trabajó para empresas transnacionales hasta que un accidente cambió su vida y decidió hacer lo que realmente quería, ayudar a otras personas y emprender. Así, se convirtió en una mujer que, mediante el coaching e innovación, ayudó a más de 1000 personas y 50 empresas a transformarse.

Janeth Bonilla, ganadora de la categoría Rising Star, es Ingeniera Agrónoma egresada de la Universidad Técnica del Norte, Ecuador. Trabajó dentro de la Fundación EmpoEducate, como docente única en áreas STEM, impartiendo áreas de química, física, matemáticas y biología a 60 niños y jóvenes entre 5 y 16 años. Además, es miembro de RunaSpace, un grupo de graduados STEM indígenas donde trabajaron en la exploración espacial.

Briguit Reinaldo, ganadora de la categoría Techfluencer, es Ingeniera Industrial, con alta pasión por la tecnología.Ha creado la primera comunidad de mujeres que empodera mujeres a través de la web 3.0: Women Biz, donde busca educar, inspirar y generar networking entre más mujeres para que se inserten al mundo tecnológico.

Ana Gabriela Valdiviezo Black, ganadora de la categoría Digital Leader, es ingeniera en Electrónica con especialidad en Redes y Comunicación de Datos y Master en Big Data y Business Intelligence. Fundó el Observatorio para la Transformación Digital de Ecuador y tiene más de 19 años de experiencia en la creación, planteamiento e implementación de políticas públicas y planes nacionales para democratización, inclusión e innovación en tecnología, seguridad y regulación nacional e internacional del sector de Telecomunicaciones y TIC.

Las cuatro ganadoras fueron seleccionadas por un jurado compuesto por Lucia Acurio, Executive Director en EDUTEC Group; Ivan Herrero Bartolomé, Chief Data Officer en Intercorp; Vaneza Caycho Ñuflo, CEO y cofundadora de iFurniture; Ivana Osores, Central Manager of Strategy and Technological Transformation en Interbank; Verónica Giménez, Chief People Officer Americas en Globant, e Ignacio Iglesias, actual Chief Business Officer de Latam en Globant.



“Los Women that Build Awards de Globant son sumamente importantes porque nos permiten reconocer a aquellas mujeres que han estado al frente de la industria tecnológica ya sea en posiciones de liderazgo, fundando una startup tecnológica o promoviéndola a través de las redes sociales para inspirar a otras mujeres que están entrando a este campo o luchando por crecer en su carrera profesional”, dijo Patricia Pomies, Chief Operating Officer de Globant. “Queremos felicitar a todas las ganadoras por sus logros y por abrir la puerta e inspirar a muchas otras mujeres a educarse y trabajar en los campos STEAM”.



“Con el compromiso de trabajar para construir puentes dentro de la industria IT, hemos desarrollado esta iniciativa honrando quiénes son estas mujeres, especialmente cuando se trata de liderazgo”, explicó Melina Masnatta, Learning & DEI Global Director. “Por eso, hemos trabajado intensamente en mejorar la propuesta de los Women that Build Awards cada año para ofrecer más valor y generar más oportunidades para las mujeres que forman parte de los premios y para quienes están interesadas en la industria, generando nuevos datos para entender los desafíos del ecosistema, acompañando, capacitando y abriendo oportunidades de networking en diferentes canales para llegar a muchas personas. Este no es solo un premio sino que también es la oportunidad de transformar el acceso al liderazgo de aquellas que hoy no son mayoría en la industria”.



Los Women that Build Awards de este año contaron con socios globales como Salesforce, Voces Vitales y Women Economic Forum Argentina; patrocinadores como NYSE, CoachHub y Udemy, y más de 35 asociaciones de apoyo, incluidas Laboratoria, Mujeres en UX, Welnvest y Mujeres en esports.



Las ganadoras se unirán en un programa de liderazgo Global y obtendrán dos licencias exclusivas de CoachHub y Udemy, alcanzando una inversión de 60.000 USD, para que cada ganadora pueda utilizarla de acuerdo a su idioma, necesidades y proyección de carrera.



“Hoy más que nunca, más mujeres se están capacitando y trabajando con éxito en los campos STEAM, ahora que la tecnología se ha vuelto más relevante en todo el mundo. Estamos en un momento crucial en la industria IT en el que podemos aprovechar este impulso existente y crear una nueva realidad aumentando aún más la participación de las mujeres en el espacio”, dijo Wanda Weigert, Chief Brand Officer de Globant. “Con nuestros Women that Build Awards, queremos promover un mensaje de valentía y determinación en un sector que cada día alcanza mayores niveles de igualdad de género”.