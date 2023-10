Avon Ecuador e Inmedical Ecuador, se unen para promover el empoderamiento femenino y combatir la violencia contra la mujer

Avon e Inmedical unen esfuerzos





Inmedical Ecuador y Avon Ecuador han anunciado una colaboración estratégica con el objetivo de abordar y prevenir la violencia contra las mujeres en el país. Esta alianza tiene como propósito empoderar a las mujeres y brindarles oportunidades de consolidar sus vidas a través del plan de salud integral de Inmedical, que incluye una bolsa de emprendimiento con la colaboración de Avon Ecuador.





El plan de salud de Inmedical Ecuador se ha destacado como una iniciativa líder en la protección y apoyo a mujeres en riesgo potencial o que hayan sido víctimas de violencia. Como parte de esta alianza, Avon Ecuador promoverá que las afiliadas al plan Mujer tengan la oportunidad de formar parte de las más de 100 mil Representantes Independientes de Avon para que puedan ser emprendedoras y gozar de autonomía financiera. Este enfoque innovador busca no solo brindarles ingresos económicos, sino también fomentar su independencia, fomentar su empoderamiento y desarrollo personal.





Se estima que en el país, el 55% de mujeres sufre de violencia y no se separa del agresor porque tienen dependencia económica: no tienen a donde ir, no cuentan con apoyo o guía de alguien y no tienen una fuente de ingresos. Es en esta línea que Avon Ecuador promoverá la independencia de aquellas mujeres y apoyará a romper los ciclos de violencia a través de la Bolsa de Emprendimiento. El modelo de negocio permitirá la generación de ingresos y por tanto su libertad financiera.





"En Avon Ecuador, tenemos el propósito que un mundo mejor para las mujeres, es un mundo mejor para todas las personas y en este sentido, creemos firmemente en el poder de las mujeres para transformar sus vidas y sus comunidades. Estamos orgullosos de colaborar con Inmedical Ecuador para combatir las violencias contra las mujeres y proporcionar oportunidades concretas para el empoderamiento femenino", afirmó Juan Carlos Posada, Gerente General de Avon Ecuador.





Las mujeres que se unan como Representantes Independientes de Avon tendrán acceso al plan de entrenamiento, en el cual podrán aprender sobre ventas, marketing y habilidades empresariales. Además, contarán con el acompañamiento por parte de las Empresarias de Belleza de Avon, quienes las ayudarán a alcanzar el éxito en su nuevo emprendimiento. Este modelo de negocio flexible y accesible resulta efectivo en muchos casos para aquellas mujeres que puedan estar enfrentando situaciones difíciles en su vida personal.





"En Inmedical Ecuador, nuestro compromiso es procurar el bienestar y brindar una atención integral y apoyo a las mujeres que han experimentado violencia. Esta alianza con Avon Ecuador nos permite ampliar el impacto y ofrecer a las mujeres una oportunidad única de empoderamiento económico y bienestar para ellas y sus familias", destacó Wilson Peñafiel, Gerente General de Inmedical Ecuador.





La colaboración entre Avon Ecuador e Inmedical Ecuador tiene como objetivo abordar las violencias contra las mujeres de manera integral, combinando las coberturas médicas ambulatorias y hospitalarias, soporte psicológico, legal y el desarrollo económico.





Ambas empresas están comprometidas con la misión de generar conciencia, impulsar el cambio social y brindar apoyo a las mujeres que han sido víctimas de violencia.

Se espera que esta iniciativa tenga una recepción positiva por parte del público en general y, en particular, de las mujeres que buscan salir del círculo de violencia, reconstruir sus vidas y lograr su independencia económica.





