● Los envases posconsumo de Tetra Pak® sí se reciclan; en el 2023, Ecuador alcanzó una tasa de reciclaje del 29 %, que equivale a 184 millones de envases recuperados

Reciclar es una práctica que cobra cada día mayor relevancia, especialmente cuando se trata del manejo de envases ampliamente usados, como los de cartón para bebidas.





A través de múltiples iniciativas, y de la mano de clientes y aliados, Tetra Pak promueve el reciclaje, la recolección y transformación de sus envases posconsumo en el país.





Gracias a eso, en 2023 se reciclaron 184 millones de envases Tetra Pak® en el país, equivalente a la recuperación del 29%.





Lograrlo no solo requiere seguir trabajando para contribuir con el fortalecimiento de la cadena de reciclaje y la promoción de la economía circular, también es necesario que los consumidores dispongan adecuadamente los envases posconsumo, en la caneca o bolsa de residuos aprovechables, dejando a un lado los mitos sobre su reciclaje.





Los siguientes son los más comunes:





MITO No. 1: Los envases de Tetra Pak® no se pueden reciclar





FALSO: Los envases de Tetra Pak® sí se pueden reciclar. Con la materia prima obtenida de los procesos de reciclaje y transformación se está ayudando a disminuir el uso de materiales de origen no tan sostenibles y se han desarrollado materiales únicos. Actualmente la capacidad instalada para reciclaje y transformación incluye centros de acopio y plantas transformadoras que están ubicadas en Quito, Guayaquil, Cuenca y Durán.





MITO No. 2: Los envases de Tetra Pak® que contienen residuos de alimentos no sirven para ser reciclados





FALSO: Todos los envases de Tetra Pak® son reciclables, una vez vacíos, deben ser desarmados, bien escurridos y depositados en el contenedor de residuos reciclables o en la bolsa blanca. También pueden ser entregados directamente a los recicladores. De acuerdo con Hedda Naranjo, gerente de Sostenibilidad de Tetra Pak Ecuador, uno de los principales retos del reciclaje en el país es “mejorar la cultura de separación en la fuente para evitar que gran parte de los consumidores mezclen todos los residuos mandándolos a la basura”.





Con la pulpa de papel que proviene del cartón recuperado se desarrollan diferentes aplicaciones de papel reciclado, como cartones para huevos. El material restante, aluminio y polietileno, es utilizado por otras industrias que crean un aglomerado que resulta en un material incluso más fuerte que la madera (el polialuminio), que tiene propiedades termoacústicas y puede usarse para la elaboración de productos para el hogar y la oficina, e incluso para construcción, como estructuras para vivienda.





MITO No. 3: Para reciclar y separar envases de Tetra Pak® se debe hacer un proceso largo que incluye lavado, desinfección y secado.





FALSO: El proceso para separar los envases posconsumo es muy sencillo y se resume en solo tres pasos: desarmar, escurrir y depositar en el contenedor de residuos aprovechables. No es necesario lavar con productos de aseo ni poner a secar al sol, como algunos creen.





MITO No. 4: Los envases de Tetra Pak® no se pueden reciclar porque no se los compran a los recicladores.





FALSO: Cada vez son más los recicladores, asociaciones y bodegas que participan en la recolección de envases posconsumo de Tetra Pak®. Por ejemplo, la compañía mantiene una alianza estratégica con GIRA para incentivar el reciclaje y cambiar la cultura y hábitos tradicionales de manejo de residuos, con impacto social y ambiental.





Además, tiene una alianza con Reciveci, una iniciativa que se ejecuta a través de la ReciApp, la primera aplicación de innovación social creada con el propósito de construir un sistema de reciclaje inclusivo que dignifica el trabajo de los recicladores de base, mientras los conecta con la comunidad a través de la tecnología.





MITO No. 5: En Ecuador no hay la tecnología para transformar envases de Tetra Pak®.





FALSO: Reciclar los envases de Tetra Pak es un proceso relativamente sencillo, que consiste en separar los materiales de los que se compone para destinarlos a diversos usos. En Ecuador existen 6 plantas transformadoras con la capacidad de atender el 90% de lo que se comercializa en el país anualmente. Estas son: Cartopel, Surpapel, Incasa, Absorpelsa, Ecuaplastic y Molpack.