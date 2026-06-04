







Durante décadas, The Coca-Cola Company ha desempeñado un papel clave en la intersección entre la música, la cultura y el deporte, creando bandas sonoras que capturan la emoción de los momentos más importantes del mundo y unen a los fans a nivel global. A través de Real Thing Records (RTR), su sello musical global lanzado en 2025, la compañía continúa ese legado al asociarse con artistas innovadores para crear música que refleje la energía y pasión de la afición mundial.





Esa tradición sigue con el lanzamiento de un nuevo y audaz himno de Coca-Cola para la Copa Mundial de la FIFA 2026™: una versión reinventada del icónico éxito de los años 80 “Jump”, interpretada por J Balvin y Amber Mark, junto con el legendario guitarrista Steve Vai y el reconocido baterista y productor Travis Barker. La canción fue lanzada a través de Real Thing Records en alianza con Capitol Records.





Respetando los sintetizadores reconocibles y las guitarras explosivas que hicieron inolvidable el original, esta nueva versión incorpora sonidos modernos y una producción de alto impacto, logrando un sonido perfecto para estadios y para el escenario más grande del fútbol. “JUMP” se adelantó a principios de este año en la campaña “Bubbling Up” de Coca-Cola, lanzada en enero de 2026.





“Para mí, la música siempre ha sido una forma de unir personas de distintos países y culturas, y ‘JUMP’ trata justamente de esa energía compartida”, dijo J Balvin. “Desde las tribunas hasta la casa, todos conocen ese momento en el que las emociones están al máximo y saltas por la grandeza. Trabajar con Coca-Cola en este himno se sintió natural: es pura energía, emoción y algo real. Esta canción celebra la vida y vivir el momento.”





Para Latinoamérica, Coca-Cola amplía el alcance de su himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un remix regional exclusivo de “JUMP”, creado por el productor y DJ brasileño Pedro Sampaio. Ahora disponible en toda la región, el remix reinterpreta el himno oficial de Coca-Cola desde una perspectiva claramente latina, combinando ritmos de alta energía con el ritmo, la intensidad y los altibajos emocionales que definen la pasión futbolera en Latinoamérica.Con raíces en la vibrante cultura musical de la región, el remix de Pedro Sampaio potencia el impulso del himno, transformando “JUMP” en un sonido hecho para la celebración, la pasión y la alegría colectiva que se vive en la experiencia del Mundial.





“Latinoamérica vive y respira fútbol y música como ningún otro lugar en el mundo. Tener a la superestrella J Balvin al frente del himno global de Coca-Cola para la Copa Mundial de la FIFA™ ya era un hito enorme, pero sumar a Pedro Sampaio para el remix regional lo convierte en el homenaje definitivo a nuestra cultura”, afirmó Claudia Navarro, presidenta de marketing de Coca-Cola para Latinoamérica.





“Como latina, me siento increíblemente orgullosa de ver a nuestros artistas liderando este movimiento. Pedro Sampaio toma la energía de la versión global y la impregna con el inconfundible ritmo de Latinoamérica, creando el remix perfecto para celebrar la alegría colectiva de nuestros fans.





Disponible en todas las principales plataformas digitales de streaming, el remix de Pedro Sampaio del himno oficial de Coca-Cola para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, “JUMP”, invita a los fans de toda Latinoamérica a darle play y celebrar la energía, la alegría y la emoción que definen el amor de la región por el fútbol.Escucha el remix AQUÍ y sé parte del sonido que une a Latinoamérica mientras el mundo se prepara para vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026™.





De cara a la cuenta regresiva hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026™, “JUMP” celebra todo el espectro de emociones que define el torneo desde la euforia más alta hasta los momentos de máxima tensión y la pasión compartida que conecta a los aficionados en todo el mundo. El himno sigue la tradición de los icónicos himnos mundialistas de Coca-Cola, como “Wavin’ Flag” (2010) de K’naan, “The World Is Ours” (2014) de David Correy, “Colors” (2018) de Jason Derulo y una reinterpretación de “A Kind of Magic” (2022) de Queen. Coca-Cola es uno de los socios más antiguos de la FIFA, siendo patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ desde 1978.





Citas de los artistas





“Para mí, la música siempre ha sido una forma de unir a personas de distintos países y culturas, y ‘JUMP’ trata justamente de esa energía compartida”, dijo J Balvin. “Desde las tribunas hasta verla en casa, todos conocen ese momento en el que las emociones están al máximo y estás saltando por la grandeza. Asociarme con Coca-Cola en su himno para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se sintió natural: es emoción, energía y crear algo auténtico. Esta canción trata de celebrar la vida y vivir el momento.”





“‘Jump’ de Van Halen es una de esas canciones raras que trascienden generaciones, así que abordarla implicó mucho respeto”, afirmó Amber Mark. “Poder honrar el original mientras aportábamos una perspectiva moderna fue algo muy especial. Me emociona ser parte de una canción que conecta el pasado y el presente de una forma tan poderosa e inspiradora, y espero que los fans sientan esa energía durante muchos años.”



