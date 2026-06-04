







En medio de una jornada cargada de emoción, expectativa y gran acogida por parte de la comunidad cuencana, ETAFASHION celebró la apertura oficial de su nueva tienda en Mall del Alto, un hito que marca una etapa de crecimiento para la marca en una ciudad con la que mantiene una relación cercana desde 2004.





La inauguración convocó a más de 200 personas, entre clientes, medios de comunicación, invitados especiales, aliados estratégicos e influencers, quienes fueron parte de una experiencia diseñada para celebrar la llegada de este nuevo espacio comercial a uno de los puntos más importantes de Cuenca.





Ubicada en el tercer piso de Mall del Alto, la nueva tienda cuenta con más de 2.200 metros cuadrados de área comercial y fue concebida bajo un diseño fresco, moderno y alineado con estándares internacionales de retail y sostenibilidad. El espacio ofrece una experiencia de compra cómoda, práctica y pensada para toda la familia, integrando moda, calzado, hogar, tecnología y belleza en un solo lugar.





Para ETAFASHION, esta apertura representa mucho más que la llegada de una nueva tienda. Es una muestra de gratitud hacia Cuenca, una ciudad que ha acompañado el crecimiento de la marca durante más de dos décadas y que hoy se convierte nuevamente en protagonista de su expansión.





“La apertura de nuestra segunda tienda en Cuenca, en Mall del Alto, representa mucho más que un nuevo punto de encuentro para ETAFASHION: es la reafirmación de una historia construida junto a esta ciudad desde 2004. Han pasado 22 años desde que abrimos nuestras puertas por primera vez en Cuenca, y hoy volvemos a apostar por su gente, su talento y su esencia, consolidando nuestro compromiso de seguir caminando junto a una ciudad de la que no solo formamos parte, sino a la que sentimos como casa” señaló Gabriel Juncal, gerente de Marketing de Etafashion.





Como parte de esta apertura, ETAFASHION también reafirmó su apuesta por el talento local. Toda la campaña publicitaria fue desarrollada en Cuenca, desde la conceptualización hasta la producción, destacando rostros reales de la ciudad y reflejando autenticidad, diversidad y orgullo cuencano.





La apertura generó además un impacto positivo en el desarrollo económico local, con la creación de más de 80 plazas de empleo entre directos e indirectos. Detrás de cada oportunidad laboral se fortalecen nuevas historias, familias y posibilidades que forman parte de esta etapa de crecimiento compartido entre la marca y la ciudad.





Durante la jornada inaugural, los asistentes pudieron disfrutar de una experiencia especial en tienda, beneficios exclusivos y activaciones pensadas para celebrar junto a la comunidad. Además, como parte de la experiencia de apertura, se entregaron obsequios inspirados en el mural “Cuenca, Atenas de Luz”, una obra donada por ETAFASHION a la ciudad y creada por el artista ecuatoriano Diesztro, reafirmando el compromiso de la marca con la cultura, el arte y la identidad local.





Esta celebración se complementa con una promoción exclusiva del 22 al 25 de mayo, durante la cual los clientes pudieron acceder a un 20% de descuento en moda y calzado en toda la tienda, además de la opción de pagar desde julio con su Crédito Directo Planeta. Adicionalmente, por compras desde $80, los clientes recibieron gratuitamente una totebag y libretas inspiradas en el mural “Cuenca, Atenas de Luz”.





Con esta apertura, ETAFASHION reafirma su compromiso con Cuenca, una ciudad que no solo ha sido testigo de su evolución, sino también motor de su crecimiento. La nueva tienda en Mall del Alto representa una apuesta firme por seguir conectando con las familias cuencanas a través de moda accesible, experiencias memorables y espacios pensados para acompañar su estilo de vida.