







Novo Nordisk anunció hoy datos que demuestran que Wegovy® (semaglutida 2.4 mg y 7.2 mg) ofrece resultados de pérdida de peso sustanciales y consistentes en mujeres con obesidad a lo largo de las etapas de la vida reproductiva, desde los años premenopáusicos hasta la transición menopáusica y más allá1 . Las etapas de la menopausia son la perimenopausia (fase de transición), la menopausia y la posmenopausia (después de la menopausia).





Los hallazgos se basan en el estudio clínico de manejo del peso STEP UP, en el estudio clínico cardiovascular emblemático SELECT y en un estudio de evidencia del mundo real a gran escala, todos presentados en el Congreso Europeo sobre Obesidad (ECO por sus siglas en inglés) 2026 en Estambul, Turquía. Los estudios muestran que, cuando las mujeres con obesidad pierden peso con semaglutida, mejoran su composición corporal con una reducción de la circunferencia de la cintura, lo que indica menos grasa visceral, y también reducen su riesgo de infarto yaccidente cerebrovascular mientras mejoran su calidad de vida, desde la carga de la migraña hasta la depresión y los síntomas relacionados con la menopausia.





Casi una de cada cinco mujeres en el mundo vive actualmente con obesidad, y esta carga se intensifica durante los años de la menopausia, cuando los cambios hormonales impulsan el aumento de peso, redistribuyen la grasa hacia el abdomen y elevan el riesgo cardiometabólico. Durante esta etapa, el riesgo de infarto en las mujeres aumenta de forma notable hasta alcanzar un nivel similar al riesgo cardiovascular de los hombres. La enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte en mujeres a nivel mundial, cobrando más vidas que todos los tipos de cáncer combinados. Sin embargo, los síntomas cardiovasculares en las mujeres con frecuencia se desestiman o se diagnostican incorrectamente, y las mujeres siguen estando subrepresentadas en la investigación sobre enfermedades cardíacas.





"En las mujeres con obesidad, los cambios hormonales durante la menopausia pueden impulsar el aumento de peso y elevar el riesgo de un infarto", señaló Mette Thomsen, vicepresidenta de grupo y responsable de Asuntos Médicos Globales en Novo Nordisk. "Los nuevos datos clínicos y del mundo real presentados en ECO demuestran que un manejo eficaz del peso con semaglutida alrededor de la menopausia aborda complicaciones médicas de la obesidad, como la enfermedad cardíaca y la disfunción metabólica. Pero también puede ayudar a abordar cargas cotidianas como la migraña, la depresión y los desafíos relacionados con la menopausia. Nos entusiasma compartir nuevos hallazgos que podrían beneficiar a las muchas mujeres que viven con obesidad".





Datos sobre pérdida de peso y salud cardiovascular





En un análisis post hoc del estudio STEP UP, las mujeres premenopáusicas con obesidad perdieron en promedio 22.6%* de su peso corporal con Wegovy® de dosis alta una vez por semana (semaglutida 7.2 mg), y más de 4 de cada 10 (41.4%) lograron una pérdida de peso excepcional de 25% o más, en comparación con placebo. Las mujeres peri menopáusicas y posmenopáusicas alcanzaron pérdidas de peso de 19.7% y 19.8%, respectivamente*. Al final del estudio (semana 72), casi la mitad de las mujeres en todos los grupos había pasado de categorías de obesidad (índice de masa corporal ≥30 kg/m2 ) a categorías de sobrepeso (índice de masa corporal ≥25 kg/m2 ) o de peso normal (índice de masa corporal 18.5-24.9 kg/m2 ). La reducción promedio de la circunferencia de la cintura fue de 17.5%, 15.6% y 15.3% en mujeres pre-, peri- y posmenopáusicas, respectivamente, lo que indica una pérdida importante de grasa visceral peligrosa.





Estos hallazgos indican que el tratamiento con semaglutida beneficia de manera consistente a las mujeres con una pérdida de peso significativa a lo largo de todas las etapas de la vida y que un tratamiento temprano, antes de que comience la transición hacia la menopausia, podría conducir a una pérdida de peso adicional.





Wegovy® y la reducción del riesgo de migraña





Además de los riesgos para la salud física, la obesidad puede afectar drásticamente la calidad de vida y es un factor de riesgo reconocido para la migraña crónica, una condición debilitante que afecta de manera desproporcionada a las mujeres11-13. En un estudio de evidencia del mundo real realizado durante 1 año en Estados Unidos con más de 34,000 mujeres durante la menopausia, las participantes recibieron terapia hormonal para la menopausia sola, Wegovy® solo o una combinación de ambos.





Las mujeres que recibieron Wegovy® solo, frente a aquellas que recibieron únicamente terapia hormonal para la menopausia, tuvieron en promedio un riesgo 42–45% menor de migraña a partir de los seis meses de iniciado el tratamiento y durante todo el estudio, así como un riesgo 25% menor de depresión. Los hallazgos mostraron que el uso de Wegovy®, con o sin terapia hormonal para la menopausia, se asoció con un menor riesgo de migraña y depresión en comparación con el uso exclusivo de terapia hormonal para la menopausia