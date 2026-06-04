







Powerade, marca de The Coca-Cola Company, anunció el lanzamiento de su campaña para la Copa Mundial de la FIFA 26™: “Dale Power a tu Destino”. Este movimiento global inspira a los atletas a tomar el control de su rendimiento mediante una preparación constante y una hidratación superior. La nueva plataforma celebra la idea de que el destino de un atleta no se deja al azar, sino que se gana con preparación, esfuerzo y determinación.





Nuevos héroes pueden surgir desde cualquier lugar, especialmente desde los partidos callejeros y las canchas comunitarias, espacios que en Ecuador forman parte esencial del desarrollo del talento deportivo y donde se viven los primeros pasos de muchos futbolistas.





“En Powerade creemos que Darle Power a tu Destino significa elegir estar listo cuando más importa”, afirmó Manolo Arroyo, Vicepresidente Ejecutivo y Director Comercial de Marketing y Atención al Cliente de The Coca-Cola Company. ‘Dale Power a tu Destino para la Copa Mundial de la FIFA 26™ se basa en la creencia de que el destino se construye con preparación, disciplina y enfoque”.





Powerade es la bebida deportiva oficial del torneo, manteniendo hidratados a los atletas en cada momento del juego. Las nuevas piezas creativas incluirán tanto atletas cotidianos como de élite, entre ellos Lamine Yamal y Rodrygo Goes. La campaña “Dale Power a tu Destino” de la Copa Mundial de la FIFA 26™ se activará en distintos países de América Latina a través de experiencias, activaciones y contenidos diseñados para conectar con los aficionados.





En Ecuador, esta plataforma cobrará vida mediante iniciativas que buscarán visibilizar a las personas y los espacios donde nace el talento futbolístico, desde canchas de barrio hasta comunidades que viven el deporte como parte de su día a día. A través de estas acciones, Powerade conectará con atletas, creadores y aficionados, resaltando el esfuerzo y la preparación que hay detrás de cada historia.





La campaña de Powerade “Dale Power a tu destino”, de la Copa Mundial de la FIFA 26™, se activó en Perú desde el 18 de mayo y estará activa hasta el 19 de julio, fecha donde culmina el torneo.





La iniciativa contará con un plan de comunicación en los principales puntos de contacto de la audiencia como vía pública, redes sociales y un plan de influenciadores como aliados para dar a conocer que Powerade tiene los electrolitos y vitaminas para Darle Power a tu destino.





La campaña global incluirá redes sociales, digital, exteriores, televisión, presencia en estadios en la Copa Mundial de la FIFA 26™, innovaciones de producto y activaciones con fans. También mostrará contenido detrás de cámaras sobre la preparación de los jugadores.





Powerade continuará innovando en su alianza con FIFA, incorporando nuevas experiencias y soluciones de hidratación que acompañan a los atletas dentro y fuera del campo.