







Vita Alimentos fue reconocida como ganadora de los Best Branding Awards Ecuador 2026 en la categoría Rebranding / Estrategia y Arquitectura de Marca, un reconocimiento que destaca el trabajo integral de transformación y fortalecimiento de su identidad corporativa, alineada con su evolución empresarial y su compromiso con los consumidores ecuatorianos.





El premio, entregado el pasado 20 de mayo de 2026, resalta el exitoso proceso de rebranding desarrollado por la compañía, enfocado en modernizar su propuesta de marca, fortalecer la conexión emocional con sus audiencias y consolidar una arquitectura estratégica coherente con su visión de crecimiento e innovación.





Durante los últimos años, Vita Alimentos ha impulsado una transformación sostenida basada en la cercanía con las familias ecuatorianas, la innovación en su portafolio, la calidad de sus productos y una comunicación más humana, cercana y alineada con las nuevas dinámicas del mercado. Este reconocimiento valida el esfuerzo de la empresa por evolucionar sin perder la esencia y confianza construidas a lo largo de su trayectoria.





El proceso de rebranding permitió redefinir la identidad visual y estratégica de Vita Alimentos, fortaleciendo atributos como innovación, cercanía, sostenibilidad y liderazgo en la industria alimenticia. Además, consolidó una arquitectura de marca que facilita una comunicación más clara y consistente en todos sus puntos de contacto.





Los Best Branding Awards Ecuador reconocen anualmente a las marcas y empresas que destacan por su excelencia en estrategia, creatividad, posicionamiento e innovación en branding dentro del mercado ecuatoriano.





Con este reconocimiento, Vita Alimentos reafirma su compromiso de continuar evolucionando, generando valor para sus consumidores y fortaleciendo su posición como una de las marcas referentes del sector alimenticio en el país.



