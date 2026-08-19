







El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante, a través de SERMAA EP, realizó el lanzamiento oficial de la EXPO MODA VERANO 2026, considerada la feria de moda, industria textil, emprendimiento y turismo más importante del Ecuador.





Durante el acto oficial se presentó la programación completa del evento, la agenda de actividades y la cartelera de artistas nacionales e invitados especiales que animan los tres días de feria, del 8 al 10 de agosto, en el Parque Central Antonio José de Sucre de Atuntaqui.





En esta edición, la Expo reúne a 170 expositores confirmados, quienes muestran lo mejor de la confección, el diseño, la innovación textil, las artesanías, el emprendimiento y la gastronomía ecuatoriana, consolidando a Antonio Ante como el principal polo productivo y de moda del país.





La feria espera recibir entre 40.000 y 60.000 visitantes provenientes de distintas provincias del Ecuador y de ciudades fronterizas de Colombia, como Ipiales y Pasto, dinamizando la economía local y fortaleciendo el turismo comercial en la región. La entrada es totalmente gratuita para todos los asistentes.





Bajo el lema "Antonio Ante, de moda todo el año", la EXPO MODA VERANO 2026 proyecta al cantón como un referente nacional de la industria textil, promoviendo la innovación, el diseño ecuatoriano, la competitividad empresarial y el emprendimiento como motores del desarrollo económico.





El lanzamiento cuenta con la participación del alcalde de Antonio Ante, Abg. César Escobar; autoridades locales; representantes de la Cámara Textil, FIAPAA , empresarios, diseñadores, medios de comunicación e invitados especiales, quienes conocen las principales novedades de una edición que busca consolidarse como la vitrina comercial más importante del país para la industria de la moda.





Además de presentar oficialmente la feria, durante el evento se da a conocer la estrategia nacional de promoción, las alianzas institucionales y las diferentes acciones que posicionan a la EXPO MODA VERANO 2026 como un referente de innovación, turismo, industria y emprendimiento en el Ecuador.





Para el alcalde de Antonio Ante, Abg. César Escobar, la EXPO MODA VERANO 2026 representa el compromiso del cantón con el desarrollo productivo y la promoción de la industria textil ecuatoriana. "La EXPO MODA VERANO 2026 es mucho más que una feria; es la vitrina donde mostramos al Ecuador y al mundo el talento, la creatividad y la capacidad productiva de nuestra gente. Antonio Ante se ha consolidado como la capital de la moda del país gracias al esfuerzo de cientos de emprendedores, artesanos, confeccionistas y empresarios que impulsan nuestra economía", manifiesta el alcalde de Antonio Ante.





La programación de la feria incluye desfiles de moda, exhibiciones de la industria textil, emprendimientos, artesanías, una variada oferta gastronómica y espectáculos musicales durante los tres días, ofreciendo una experiencia integral para familias, turistas, compradores y visitantes nacionales e internacionales.





EXPO MODA VERANO 2026: Donde la moda, la industria, el emprendimiento y el turismo se unen para mostrar al Ecuador el talento y la capacidad productiva de Antonio Ante.





Acerca del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante





El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante trabaja por el desarrollo integral del cantón mediante la ejecución de políticas públicas que impulsan el crecimiento económico, el fortalecimiento del sector productivo, el turismo, la cultura y el bienestar de la ciudadanía. A través de iniciativas estratégicas como la EXPO MODA VERANO 2026, promueve a Atuntaqui como la capital de la industria textil del Ecuador, generando oportunidades para emprendedores, artesanos, comerciantes y empresas, consolidando al cantón como un referente nacional de innovación, diseño, producción y competitividad.