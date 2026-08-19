







Casa Gangotena continúa enriqueciendo la experiencia de sus visitantes con propuestas innovadoras que ponen en valor la identidad y el patrimonio de Quito. Como parte de esta visión, presenta Sala Quito, un sofisticado espacio de interpretación concebido por especialistas en historia, arte y geografía, que acerca a huéspedes y comensales al alma de la capital ecuatoriana a través de la innovación digital.





Ubicada en el corazón del Centro Histórico de Quito, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, Sala Quito invita a descubrir la ciudad desde una nueva perspectiva. Su principal atractivo es detallado mapa topográfico en relieve de los Andes, desarrollado con gran precisión y enriquecido con tecnología de realidad aumentada (RA).





Al enfocar puntos específicos del mapa con dispositivos móviles o tablets, los visitantes acceden a contenidos interactivos, como videos en alta definición y reconstrucciones en 3D, que muestran la evolución histórica, urbanística y geológica de distintos lugares emblemáticos. La experiencia se complementa con una línea del tiempo, fotografías, obras e historias que recorren la transformación de Quito a lo largo de los siglos.





Con esta iniciativa, Casa Gangotena fortalece su propuesta de hospitalidad cultural al ofrecer una forma innovadora de conocer el destino. Más que un espacio expositivo, Sala Quito propone una experiencia inmersiva que invita a comprender la ciudad con una mirada más profunda, enriqueciendo cada recorrido por sus plazas, iglesias, museos y barrios tradicionales.





Este espacio está abierto para huéspedes y para quienes visitan el restaurante del hotel, consolidándose como un nuevo punto de encuentro para descubrir la esencia de Quito y conocer las historias que han dado forma a una de las ciudades patrimoniales más emblemáticas de América Latina.



