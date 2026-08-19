







La protección solar vive uno de los momentos de mayor transformación dentro de la industria del cuidado de la piel. Impulsada por una mayor conciencia sobre la prevención y el bienestar, hoy es la categoría de mayor crecimiento dentro del mercado global de skincare, con un crecimiento anual del 11%, superior al 6% que registra el mercado general de cuidado de la piel.





En este escenario, CeraVe anunció su entrada al segmento de protección solar en Ecuador con el lanzamiento de CeraVe Sun, una nueva línea con la que amplía su portafolio y reafirma su propósito de democratizar la protección solar dermatológica, acercando fórmulas desarrolladas con dermatólogos a un mayor número de consumidores.





"Con este lanzamiento queremos que la protección solar dermatológica deje de ser percibida como un cuidado especializado y se convierta en un hábito cotidiano al alcance de más personas. Nuestro propósito es seguir democratizando el cuidado de la piel con soluciones respaldadas por la ciencia y desarrolladas con dermatólogos", afirmó Sandra Malca, Directora de Marketing de CeraVe.





La llegada de la marca a esta categoría responde a una necesidad cada vez más evidente. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se diagnostican entre 2 y 3 millones de casos de cáncer de piel no melanoma y cerca de 132.000 casos de melanoma en el mundo. En Ecuador, la intensa exposición a la radiación ultravioleta, influenciada por su ubicación geográfica y altitud en varias provincias del país, hace que el uso diario de protector solar sea una de las principales medidas para cuidar la salud de la piel y prevenir enfermedades asociadas a la exposición al sol.





Más allá del FPS: la evolución de la protección solar





La conversación alrededor del protector solar también ha evolucionado. Si durante años el foco estuvo en prevenir quemaduras o el envejecimiento prematuro, hoy la evidencia científica demuestra que la exposición continua a la radiación ultravioleta también afecta la barrera cutánea, la primera línea de defensa de la piel frente a las agresiones externas.





Las ceramidas, lípidos que constituyen cerca del 50% de esta barrera protectora natural, disminuyen como consecuencia de la exposición solar, favoreciendo la pérdida de hidratación y debilitando la capacidad de la piel para protegerse.





Con este conocimiento como punto de partida, CeraVe desarrolló una propuesta que busca ir más allá de la protección frente a los rayos UV. La nueva línea incorpora las tres ceramidas esenciales características de la marca (1, 3 y 6-II), junto con la tecnología MVE, para ayudar a fortalecer y restaurar la barrera de la piel mientras protege la piel de la radiación solar.





"La protección solar ha evolucionado. Hoy los consumidores buscan productos que se adapten a su rutina diaria y que, además de proteger, aporten beneficios para la salud de la piel. Nuestro compromiso es ofrecer fórmulas eficaces que respondan a esas nuevas necesidades", explicó Sandra Malca, Directora de Marketing de CeraVe





Protección solar que sí quieres usar





Uno de los principales desafíos de la categoría sigue siendo la falta de adherencia al uso diario. La percepción de texturas pesadas, sensación grasosa o residuos blancos continúa siendo una de las principales razones por las que muchas personas no utilizan protector solar todos los días.





Por ello, CeraVe Sun fue desarrollada con fórmulas de rápida absorción, acabado invisible y adaptadas a distintos tipos de piel.





El portafolio llega al país con tres referencias:

Loción Protectora Invisible Hidratante para rostro y cuerpo, que proporciona hasta 24 horas de hidratación.

Protector Fluido Invisible Oil Control, que ofrece hasta 12 horas de control de grasa y brillo para pieles mixtas a grasas.

Stick Solar Invisible, diseñado para facilitar la reaplicación del protector solar en rostro, labios y zonas sensibles.

Los productos estarán disponibles en farmacias Fybeca a nivel nacional.





Con esta expansión, CeraVe fortalece su presencia dentro de una de las categorías más dinámicas del cuidado de la piel y continúa avanzando en su propósito de ofrecer una rutina dermatológica integral basada en tres pilares fundamentales: limpieza, hidratación y protección.



