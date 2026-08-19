







La forma en que las mujeres se relacionan con la moda continúa evolucionando. Hoy, la búsqueda de un estilo propio, la versatilidad y el acceso a productos alineados con las tendencias son factores que cada vez tienen mayor peso en las decisiones de compra. A partir de estas nuevas exigencias nace Colorsix, una propuesta que plantea una manera distinta de entender la moda femenina: más libre, dinámica, colorida y accesible.





La marca inaugura su primera tienda en Quito con una propuesta multimarca especializada en calzado, carteras y accesorios, concebida para mujeres que buscan expresar su personalidad a través de cada detalle de su imagen, sin que el precio represente una bar





Más que seguir tendencias, Colorsix apuesta por convertir el color en una herramienta de expresión personal. Su concepto parte de la idea de que el estilo no se impone, sino que se construye de acuerdo con la personalidad, el momento de vida y las emociones de cada mujer.









"Durante mucho tiempo la moda se percibió como algo exclusivo o inalcanzable. En Colorsix queremos demostrar que vestir con estilo también puede ser una experiencia cercana, divertida y accesible. Creemos que cada mujer debe tener la libertad de expresar quién es a través de los colores, las texturas y los accesorios que elige", señala Esteban Vivar, vocero de la marca.





La propuesta está dirigida principalmente a mujeres que buscan equilibrio entre diseño, funcionalidad y precio. Sin embargo, también responde a las necesidades de mujeres influenciadas por las tendencias digitales, así como de consumidoras que priorizan la comodidad y la versatilidad sin renunciar a una imagen contemporánea.





Para Vivar, el comportamiento de las consumidoras ha cambiado significativamente en los últimos años. "Hoy las mujeres ya no buscan únicamente completar un outfit; buscan piezas que las representen. El color dejó de ser un elemento decorativo para convertirse en una forma de comunicar seguridad, autenticidad y actitud. Esa es la esencia que queremos impulsar desde Colorsix."





La apertura de la primera tienda en el centro comercial El Recreo representa el inicio de un proyecto que busca acercar una experiencia de compra donde la moda sea una herramienta para fortalecer la identidad personal y donde el acceso a productos actuales y de calidad esté al alcance de un público más amplio.





Con esta propuesta, Colorsix se incorpora al mercado ecuatoriano apostando por una visión de la moda en la que la expresión individual, la diversidad de estilos y la accesibilidad marcan la diferencia, respondiendo a las nuevas expectativas de una consumidora que valora tanto el diseño como la autenticidad.