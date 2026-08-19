



Del 17 al 19 de agosto, Mercado Libre ofrecerá descuentos de hasta el 40 % en categorías como tecnología, ropa y artículos escolares, además de beneficios adicionales con distintos medios de pago.

La cercanía del regreso a clases convierte al Cyber Day de agosto en una oportunidad para que las familias ecuatorianas planifiquen con anticipación sus compras y organicen mejor su presupuesto. Del 17 al 19 de agosto, esta jornada coincidirá con las últimas semanas de vacaciones y permitirá acceder a distintas alternativas para el hogar, entretenimiento, tecnología y el nuevo ciclo escolar.





En Mercado Libre, entre las categorías destacadas estarán tecnología, ropa y productos para el regreso a clases, como mochilas y útiles escolares. Durante los tres días de la jornada, los usuarios podrán encontrar descuentos de hasta el 40 %, además de beneficios adicionales con distintos medios de pago, según las condiciones de cada promoción.





A esta oferta se suma una red logística que permite realizar entregas en menos de 48 horas en hasta el 80 % del territorio nacional, facilitando una experiencia de compra más ágil y accesible para los consumidores.





La coincidencia entre vacaciones, Cyber Day y el próximo inicio del año escolar abre una posibilidad para distribuir los gastos con anticipación, comparar alternativas y evitar concentrar las compras en los días previos al regreso a clases.





Las cifras de la edición anterior reflejan la creciente participación de los ecuatorianos en este tipo de jornadas. De acuerdo con el balance de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE), durante el Cyberday.ec, realizado del 18 al 20 de agosto de 2025, se registraron compras por más de USD 25 millones.





La mayor participación se concentró entre consumidores de 25 a 44 años, con presencia destacada de compradores de Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, El Oro, Azuay y Tungurahua. Entre las categorías con mayor movimiento estuvieron movilidad, electrodomésticos y productos infantiles y escolares, seguidas de moda, tecnología, deportes, salud, turismo, hogar y belleza.





Durante esa edición, el tráfico dirigido hacia las marcas participantes también creció un 177 %, un indicador del interés que generan estas jornadas y de su incorporación progresiva a los hábitos de compra digital de los ecuatorianos.





“Cada vez son más los ecuatorianos que aprovechan fechas como Cyber Day para realizar sus compras de forma rápida, cómoda y segura. En Mercado Libre seguimos fortaleciendo la experiencia de compra con herramientas que entregan confianza y respaldo, para que nuestros usuarios compren con tranquilidad”, señaló María José Aguirre, Country Manager de Mercado Libre Ecuador.





Frente a una jornada con múltiples promociones, la planificación es un factor importante para aprovechar mejor el presupuesto. Definir previamente cuánto se puede gastar, identificar los productos prioritarios y comparar aspectos como precios, condiciones de envío, reputación del vendedor, medios de pago y políticas de devolución permite tomar decisiones de compra más informadas.





En este escenario, el Cyber Day no solo representa una fecha de descuentos, sino también una oportunidad para anticiparse a los gastos del regreso a clases. Comparar alternativas y conocer previamente las condiciones de compra puede ayudar a las familias a distribuir mejor su presupuesto y realizar sus compras digitales de manera más práctica y organizada.