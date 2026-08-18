



La nueva representante desarrollará una agenda de actividades benéficas y culturales con el respaldo de Agua Cielo, de Grupo AJE. Dalia Bucaram designada Miss Cielo





Dalia Bucaram es la nueva Miss Cielo 2026, designación que recibió en el certamen Miss Universo Ecuador. Esta distinción reconoce a una de las candidatas destacadas durante las actividades previas del certamen oficial y se define mediante la votación del público.





En esta nueva etapa, contará con el acompañamiento de Agua Cielo, de Grupo AJE, para desarrollar una agenda que combinará actividades benéficas, culturales y de vinculación con distintas comunidades.





A lo largo de su gestión, la nueva representante participará en iniciativas de carácter social dirigidas a comunidades en situación de vulnerabilidad, junto con propuestas relacionadas con el arte y la cultura.





En línea con el compromiso de Grupo AJE con las comunidades, se realizarán donaciones de agua embotellada y productos de otras categorías del grupo para contribuir al desarrollo de las acciones sociales previstas durante su periodo.



