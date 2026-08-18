Agua Cielo
Dalia Bucaram, nueva Miss Cielo 2026, contará con el acompañamiento de Agua Cielo
- La nueva representante desarrollará una agenda de actividades benéficas y culturales con el respaldo de Agua Cielo, de Grupo AJE.
Dalia Bucaram es la nueva Miss Cielo 2026, designación que recibió en el certamen Miss Universo Ecuador. Esta distinción reconoce a una de las candidatas destacadas durante las actividades previas del certamen oficial y se define mediante la votación del público.
En esta nueva etapa, contará con el acompañamiento de Agua Cielo, de Grupo AJE, para desarrollar una agenda que combinará actividades benéficas, culturales y de vinculación con distintas comunidades.
A lo largo de su gestión, la nueva representante participará en iniciativas de carácter social dirigidas a comunidades en situación de vulnerabilidad, junto con propuestas relacionadas con el arte y la cultura.
En línea con el compromiso de Grupo AJE con las comunidades, se realizarán donaciones de agua embotellada y productos de otras categorías del grupo para contribuir al desarrollo de las acciones sociales previstas durante su periodo.