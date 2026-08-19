







DNEWS estrenará un programa especial realizado en el Pantanal de Mato Grosso, Brasil, una de las mayores reservas de humedales del planeta y uno de los destinos de naturaleza más impactantes del mundo.





La producción se podrá ver esta noche, a las 21:00 (hora de Ecuador), en la señal de noticias presente en los canales 700 y 1700 HD del servicio de TV satelital de DIRECTV, y en la plataforma de TV en vivo y streaming DGO para la región.





Con imágenes exclusivas, el especial invita a recorrer ríos, bosques y paisajes únicos para descubrir la extraordinaria biodiversidad del Pantanal, hogar de la mayor población de jaguares en libertad del planeta. Además, muestra la riqueza de su fauna, con yacarés, capibaras, nutrias gigantes, tapires y más de 650 especies de aves.





A lo largo del recorrido, el programa también presenta historias de conservación, turismo responsable y el trabajo que realizan guías, emprendedores y comunidades locales para preservar este ecosistema excepcional.









La producción fue realizada con el apoyo de SEBRAE Brasil, institución que promueve el desarrollo del turismo sostenible y fortalece a los emprendedores locales, impulsando experiencias auténticas que conectan a los visitantes con la naturaleza y la cultura de la región.





Este especial propone un viaje inolvidable al corazón del Pantanal, uno de los grandes tesoros naturales de América del Sur, mostrando por qué se ha convertido en un destino de referencia para los amantes de la vida silvestre y el ecoturismo.





Tras su estreno en la pantalla de DNEWS, el contenido quedará disponible en el catálogo On demand del servicio de streaming DGO para verlo en cualquier momento a través de un celular, una tablet, una computadora o un smart TV.