27 restaurantes
El consumo de comida por app ya es un hábito estructural en Ecuador, así se adaptan las cadenas de comida rápida
Pedir comida desde el celular dejó de ser una excepción en Ecuador. Reportes recientes de plataformas de delivery muestran que el consumo digital de alimentos se consolidó en el país durante el último año, y que eventos puntuales como los partidos de la Selección en el último Mundial, pueden disparar los pedidos por app más de 40% frente a periodos regulares. Ese cambio de hábito está llevando a las cadenas de comida rápida a repensar sus plataformas propias, no solo como canal de venta, sino como espacio de relación con el cliente.
Pollo Campero Ecuador es una de las marcas que actualizó su aplicación móvil y su sitio web este año. El ajuste más relevante es su modelo de fidelización que da el 2.5% de cashback de forma inmediata en cada compra, además cuenta con beneficios adicionales por cada $20 acumulados. El esquema, llamado Desafío Campero, aplica tanto a pedidos hechos por app o web como a compras realizadas directamente en el restaurante usando la app.
La integración entre canal físico y digital es el eje central del cambio, los mismos beneficios de fidelización se acumulan sin importar por dónde se pida, una decisión que responde a una tensión habitual en el sector, donde la digitalización suele percibirse como competencia para el local físico y no como un complemento. La app también incorpora georreferenciación para ubicar el restaurante más cercano y horarios en tiempo real.
Pollo Campero opera actualmente 27 restaurantes en el país 21 en Quito, 3 en Guayaquil, 1 en Ibarra, 1 en Ambato y 1 en Santo Domingo y prevé abrir dos locales adicionales en Guayaquil en los próximos meses. La compañía, con más de dos décadas de presencia en Ecuador, no revela qué porcentaje de sus ventas totales proviene ya de canales digitales, aunque reconoce que esa participación está en expansión.