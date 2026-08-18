







Praxmed fortalece su oferta de medicina preventiva con chequeos ejecutivos personalizados en su Centro de La Carolina (Quito), diseñados para identificar oportunamente factores de riesgo y orientar medidas de control antes de que se presenten complicaciones. La propuesta, dirigida principalmente a gerentes, directivos y profesionales con jornadas laborales exigentes, se diferencia de una evaluación general al estructurarse según la edad, el sexo, los antecedentes médicos y las necesidades del paciente o de la organización contratante, incluyendo las pruebas requeridas para cada caso.





Entre los chequeos que pueden incorporarse en estos paquetes están exámenes metabólicos, además de evaluaciones como Papanicolaou o valoración de próstata, cuando correspondan. El servicio puede contratarse de manera particular o mediante convenios con empresas, aseguradoras y brokers.





“La ausencia de síntomas no significa que no existan factores de riesgo. Por eso, pensando especialmente en quienes suelen postergar sus controles por falta de tiempo, diseñamos estos chequeos ejecutivos, como una iniciativa que nos permita reforzar el mensaje de prevención y de la importancia de realizarse al menos una evaluación integral una vez al año”, señala Juan Pablo Góngora, Jefe Comercial y de Convenios de Praxmed.





El proceso completo dura entre tres y cuatro horas, dependiendo de los estudios a efectuarse, y los resultados se entregan en un plazo de entre 24 a 48 horas. Si a partir de ello se realiza un diagnóstico que lo demande, el servicio se complementa con el establecimiento de una ruta de atención que puede incluir medicación, exámenes complementarios, consultas especializadas y/o controles periódicos.





Estos chequeos estarán disponibles durante todo el año en Praxmed Carolina, con proyecciones de habilitarlos próximamente también en las sedes de Batán y Villaflora, incorporando, además, la toma de muestras a domicilio y fortaleciendo convenios con clínicas y hospitales a nivel nacional para beneficio de los usuarios.





Con esta propuesta, Praxmed reafirma su compromiso con el bienestar de las personas, la atención ambulatoria de calidad y la promoción de la prevención como una herramienta para precautelar la calidad de vida y la continuidad de las actividades cotidianas.



